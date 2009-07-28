Зачем Путину "сверхцерковь"

Московский патриархат – продукт не только истории, но и нынешней власти. Путинизму требовалось подспорье. Работала и логика: если Россия – «сверхдержава», то и церковь у неё должна быть «сверхцерковью»... Эту пару ждёт большое разочарование...

Кавычки навсегда

Казалось бы, получив свободу, Русская православная церковь Московского патриархата должна была бы... вспомнить пережитые ею страдания, покаяться за пресмыкательство перед безбожной властью и, благословясь, начать новую жизнь во имя Христа.

Во имя Христа – значит во имя свободы. Это было бы тем более важно, что мракобесная окостенелость церкви явилась одним из источников потрясений 1917 года. ХХ век жестоко закрепил известный исторический закон: любая церковь, которая слишком много на себя берёт и не желает идти в ногу со временем, оказывается битой, если не уничтоженной. Кто упорно хотел быть всем, становится ничем.

Но произошло худшее. Большинство клириков стали подражать самым тёмным из своих досоветских предшественников. Обаяние Победоносцева победило проповедь Соловьёва. Принялись клеймить Петра и Екатерину и вообще всех, кто когда-либо обидел церковь, не удовлетворив её притязаний на безмерную власть и богатство. Всех, кроме, между прочим, Иоанна Грозного и Иосифа Сталина... Возродилась враждебность к западному христианству. От советского антиамериканизма плавно, но быстро перешли к послесоветскому. Воспевают византийство, поносят петербургский период русской истории. Московские амвоны вещают языком церковного захолустья. Дескать, всё, что идёт с Запада, – это от лукавого, земное преуспеяние – не для русского человека, всё, что ему нужно – быть православным и со всеми потрохами отдать себя государству Грозных и Сталиных.

Неофитский кураж фундаментализмом...

Чтобы объяснить это непотребство, полезно посмотреть на Украину. Почему здешняя часть московского православия и не думает озоровать по-расейски, если не считать отдельных попиков из бывших комсомолистов? Ведь условия-то идеальные! Свободы хоть отбавляй, властям всё равно, кто ты такой: воскресший Филофей или бессмертный Аделаджа... Вот тут и наклёвывается объяснение. Всякий солидный батюшка знает, что за средневековую оголтелость его не похвалят, ничем не одарят. С чего же дурака валять? Знает он также, что, если слишком разгуляется, получит отпор со стороны конкурентов из Киевского патриархата, униатов, баптистов, не говоря о поклонниках нигерийца. Житья не дадут!

Итак, всё дело (да пусть и половина дела – тоже немало) в отсутствии явной выгоды. Церковники – люди, как все. Церковь – структура, как все. Соображения пользы играют ту же роль, что всегда и везде. Отсюда следует, что всё или почти всё упирается в светскую власть: что она осуждает, что – терпит, что – поощряет. Московский патриархат – продукт не только истории, но и нынешней власти. Подарками, намёками, попустительством, самой своей сутью она сформировала этот организм. Путинизму требовалось подспорье. Работала и логика. Если Россия – «сверхдержава», то и церковь у неё должна быть «сверхцерковью».

Эту пару ждёт большое разочарование. У «сверхдержавы» нет и уже не будет сил и средств, чтобы освободиться от кавычек.

Патриарх Кирилл, похоже, рассчитывает, что его структуре повезёт больше. Отсюда – его бросающаяся в глаза политическая и дипломатическая активность. Однако его хозяйство тоже слишком отсталое, чтобы можно было вытянуть его в передовые.

Невольно думаешь: эх, вести бы Кириллу себя как простой, глубоко верующий, хоть и образованный, человек! Вот была бы новость для страны и мира! Поистине: благая весть. Не орудуя мертвящей властью, он взял бы живым, почти пустынно-отческим примером благочестия. Церковь знала таких. Из последних – незабвенный Антоний Сурожский. К сожалению, искренний церковнослужитель обычно не хватает звёзд с неба, а то и склонен к фанатизму. Ему на самый верх не подняться...

Анатолий Стреляный, Комментарии