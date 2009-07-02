Как объяснить пятилетнему мальчику, кто такая блондинка

- Мама, кто такие блондинки? – поинтересовался у меня как-то мой пятилетний сын.

- Это девочки с белыми волосами, - ответила, подумав, что мужской вкус - тоже часть наследственности.

Все серьезные романы моего покойного мужа, включая меня, были связаны с брюнетками, но светловолосых девушек он всегда осматривал с большим интересом, хотя и думал, что делает это украдкой.

- Мама, а у блондинок кожа тоже белая? – продолжал интересоваться мой сын. А я подумала, что пора звонить друзьям Ваниного папы, поскольку это уже мужская часть воспитания. Но неожиданно, разговор перешел в гендерное русло, и я вздохнула с облегчением.

- А блондинки, если на них жениться, делают всю домашнюю работу?

- Ванечка, если твоя жена много трудится и вместе с тобой зарабатывает, то домашнюю работу вы должны делать вместе…

Хочу пояснить, что в силу религиозности я не являюсь законченной феминисткой. История человеческого рода гласит, что женщина сделана из ребра мужчины для того, чтобы ему не было одиноко. И это наложило свой неизгладимый след на отношения полов. Как бы ты не работала, именно на тебе лежит ответственность за содержимое холодильника. И каким бы скромным не был бюджет, ты будешь виновата, если у тебя нет хотя бы тарелки супа. Другое дело, что мужчины в силу разных причин забывают, что им нужно относится к женщине как к самому себе, холить ее и лелеять, - и поэтому возникают проблемы. Неспособность напоминать мужчинам о своих правах, переизбыток смирения также губителен для отношений, как и полный эгоизм. Им обязательно нужно напоминать, о том, что трудно сидеть над костром домашнего очага, если ты тоже целый день гонялась за мамонтом. Но не надо искать паритета в отношениях. Его нет. Мы расписались с моим мужем через два года после венчания в церкви. Я уже была крепко беременная. А в ЗАГС мы пошли потому, что муж высчитал, что усыновлять ребенка это процедура более длинная, чем роспись в ЗАГСе. Сначала мы долго препирались, кто будет искать ЗАГС Шевченковского района, он тогда находился на Виноградаре. Муж просил меня заняться этим вопросом, поскольку я сидела в декрете и, как ему казалось, была более свободна. Я говорила, что этим должен заниматься мужчина, и, демонстрируя ему свидетельство о венчании Кирилловского прихода, заявляла, что лично я и так уже два года замужем. Наконец, мы сходили в ЗАГС, где устроили маленький скандальчик. Нас собирались расписывать только через три месяца, поскольку все даты были заняты. Но после уговоров, демонстрации массивной фототехники мужа и моего удостоверения парламентского журналиста заведующая сжалилась и отменила свою поездку в тюрьму, где счастливые будущие отцы ждали возможности узаконить свое счастье. Менять фамилию на фамилию мужа я не собиралась, поскольку очень привыкла к своей собственной. Но тут вдруг мой муж перед самой, так сказать, брачной церемонией заявил, чтобы я все-таки взяла его фамилию. Я набрала воздуха и приготовилась сказать следующее: «Послушай. Я до недавнего времени зарабатывала столько же, сколько ты. Я, пока мы встречались, сама за себя платила в кафе. Мою фамилию знают редактора приличных газет. И у меня на нее получен диплом в университете. И почему я должна менять свою фамилию на твою, а не наоборот?» Но муж, поняв мое настроение, вдруг сказал: «Знаешь, Ване (он с первого дня беременности без всяких УЗИ знал, что у него родится сын Ваня) будет очень обидно, если у мамы будет другая фамилия». И все… И что тут скажешь? Ничего не скажешь, потому что паритета нет. А паритета нет, потому что они не рожают, да и по многим другим причинам. Только, как же объяснить сыну, что второй половине нужно помогать, что это составляющая любви, которая записана в той же Книге законов, обязывающей нас подчиняться мужьям.

- Мама, а Настя Маркечко из моей группы - блондинка? – вернул меня от раздумий сын.

- Она светленькая.

- Знаешь, давай тогда напишем список работ по дому, против которых я ничего не имею против. Только, чтобы там не было записано про посуду. Мы обсудим это завтра с Настей. Мне же надо знать ее мнение.

Марина Лаптева