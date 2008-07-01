Женщина может все, что мужчина должен

Гендерная политика в Украине: проблемы и перспективы

Быть женщиной

Если спросить у кого-нибудь из тех, кто читает сейчас эти строки, об их ассоциации со словом „женщина”, то готова поспорить, что ответы будут почти прогнозируемые. Одни скажут „мать”, другие – „жена”, третьи вспомнят что-то сакраментальное некрасовское «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет”. Для четвертых ассоциации сойдутся в крылатой немецкой фразе „кітчен, кіндер, кірхен”.

Почему у нас так воспринимают женщину? Ответ на этот вопрос, наверное, лежит в традиционной украинской ментальности, когда женщина воспринимается только исходя из своего основного предназначения – матери, берегини домашнего очага, продолжательницы рода. Для большинства украинских мужчин женщина – кто угодно из выше перечисленного, только не равный партнер, коллега и конкурент в работе, общественной деятельности. Поэтому малейшая попытка даже не осуществлять, а просто декларировать равные права и равные возможности их реализации с сильным полом воспринимается в штыки мужского непонимания. А те одинокие личности, которые на нее, как автор, сподобились, рискуют быть обвиненными в поддержке воинствующего феминизма.

И это, к сожалению, мировая тенденция. Достаточно сказать, что 96% мирового капитала находится в мужских руках и только 4% — в женских.

А почему ты не во фраке?

На Вашем лице, уважаемый читатель, появилась скептическая улыбка, типа, о чем это она говорит? И это в стране, где сразу после „помаранчевой революции” женщина взлетела на вторую по значимости должность в стране? Спешу разочаровать – это, скорее, приятное исключение в цепи длинных закономерностей. Да и судьба уважаемой Юлии Владимировны в значительной мере демонстрирует нам, что даже высокая должность не страхует женщину, а скорее, способствует быстрейшему попаданию „под каток” мужского давления, сила которого нарастает с геометрической прогрессией пропорционально движению по служебным (карьерным) ступенькам. Ситуация, скажем, такая, как в названии старой пьесы английского драматурга Алана Милсона „а почему это ты не во фраке?”

Фрак можете заменить на „платье”, „юбку”, „джинсы” и т. п. – согласно полу и желанию. И вдобавок этот вопрос можно услышать как от оппонентов твоей деятельности, так и от бывших соратников, которые еще совсем недавно били себя кулаком в грудь и публично клялись в уважении и поддержке твоих прав. Но давно стало аксиомой то, что в публичной общественной жизни уважение и поддержка существуют только тогда, когда совпадают их величества интересы. Знаю это по своему опыту 15-летней общественно-политической деятельности.

Но не только и даже не столько сильный пол является источником такого отношения к женщине, посмевшей преступить очерченные ей современным «домостроем» рамки жизненных интересов и целей.

Женщины начинают – и проигрывают

Истоки своей слабости нужно искать, прежде всего, в себе. В сложившемся в женском сообществе отношении к гендерной политике и понимании ее сути. Для некоторых лидеров общественных женских организаций женское движение чаще всего является трамплином в большую политику. А отсюда и результат, а точнее его отсутствие. Последний может быть достигнут только тогда, когда каждая женщина – лидер будет смотреть на проблемы женского движения, как на часть личной жизни и равноправную составляющую общественной, в том числе и политической.

К сожалению, много женщин – политиков не воспринимают женское движение сегодня, как свою основную опору, которая должна оказывать содействие их укреплению и росту как общенациональных лидеров. Но если даже женщина – политик относится к женскому движению так, то что же говорить о мужчинах-политиках?! Те идут еще дальше: когда разговор заходит, например, о квотировании мест для женщин в Верховной Раде, они утверждают, что квота унижает женщину. Этим самым показывают свою недальновидность, страх и неосведомленность в преимуществах, которые обеспечивает политическим системам Европейских стран, квотный принцип прихода женщин к власти.

Я убеждена, что только четкое законодательное регулирование, больше того, гарантированное женское представительство в органах власти всех уровней способно обеспечить динамический рост всего общества, так как есть большое количество направлений деятельности, где женщина не просто социально полезна и необходима, но даже незаменима. И это не только социальная сфера. Сейчас очень много женщин Украины ведет бизнес, часто оставаясь единственным кормильцем в семье. Очень много умных женщин в науке, которые имеют степени докторов и кандидатов наук. Их же никто и никогда не собрал и не сделал попытки посоветоваться с ними, с их мудростью, как изменить внутреннее устройство нашей страны, сделать жизнь более гармоничной и духовной. Пора уже переосмыслить наше бытие и, в конце концов, понять ошибочность деструктива в общественной жизни и политике, бесконечных споров и взаимной травли. А главное, путей и условий выхода из провоцирующего перманентный кризис в обществе стереотипов мышления.

Немного теории

Ничто так не искажает нашего мышления, как недодуманные мысли. В особенности это заметно в отношении гендерной проблематики.

Было время, когда мужчины правили миром. То есть, соответственно Якобу Беме "андрогин" был извечным состоянием человеческой идентичности, и только грехопадение поделило мир на два пола.

Так появилось распределение человечества на мужчин и женщин — биологический пол.

Однако падение, которое произошло один раз, не закончилось. Падение продолжается. Это проявляется в том, что происходит дальнейшая дифференциация человеческого рода на половой основе. Что и привело к рождению гендерной политики.

Теперь вспомним китайский знак «Дао», который иллюстрирует гендерное взаимодействие мужского (Янь) и женского (Инь) – две составляющих гармоничного союза мировых начал. Древняя философия Китая рассматривает влияние мужского и женского начал на все без исключения явления внутреннего мира и внешнего. Уяснив значение этих знаков, легко понять, что деление на мужское и женское, или локальное и тотальное (гендерный принцип) – это естественный алгоритм построения и развития мира.

К сожалению, современные идеологии, в лучшем случае, стараются «попасть» в социальный архетип (разыгрывая роли социальных групп) или в некий общечеловеческий архетип (взывая к общечеловеческим ценностям). Но почти никогда идеологии не резонируют с гендерным архетипом, учитывающим самые фундаментальные психологические свойства этноса. А ведь это лишает идеологии глубины и значительно снижает эффективность их воздействия.

Поскольку мы сегодня непосредственно вынуждены заниматься гендерной политикой, то непонимание того, что такое гендер, очень сильно искажает политику вообще и делает любую гендерную политику на основе путаного понимания — неэффективной.

Напомню, что широкое понимание гендера предполагает не только бинарные, но и одинарные гендеры: например, "дети", "пенсионеры", "инвалиды", "студенты" и др. При этом пол — частный случай. Пока мы говорим о поле, мы должны неизбежно говорить о их правовом равенстве, которое теоретически и институционно описывается и достигается в политике.

Когда же мы говорим о гендере, то ни о каком равенстве гендеров речи быть не может в принципе. В этом случае "равенство прав" ошибочный критерий.

Никакая политика не сможет уравнять права гендеров "дети" и "взрослые", но она может компенсировать неравенство их прав. То есть речь здесь должна идти не о реализации права на равенство, а права на справедливость.

Без осмысления этих нюансов невозможно правильно понять основополагающие, выработанные человечеством принципы в этой тонкой области.

Во многом и по этой причине, по определению ООН, именно гендерные отношения (социальные отношения между полами) ныне выступают как одна из главных проблемных парадигм XXI века. Из вышесказанного следует, что подлинное равенство прав и свобод можно обеспечить только на основе признания ценности каждой личности и представителя каждого пола, создания условий для саморазвития человека, наиболее полной реализации его созидательного потенциала и творческих способностей, всестороннего раскрытия сущностных сил и дарований, гармоничного сочетания в работе, общественной и политической деятельности мужского и женского начал. Лишь такой подход позволит каждому внести полноценный вклад в общественный прогресс, максимально ускорить его развитие. А не за счет формального уравнивания в правах, например, мужчин и женщин, которое сегодня стало темой бесчисленных анекдотов.

У Украины не женское начало

Общественные женские организации Украины уже сейчас занимаются по мере своих возможностей решением вопросов гендерного равенства, создания условий для наиболее полной реализации созидательного потенциала и творческих способностей личности. К величайшему сожалению, принятый три года тому назад Закон «Про гендерну рівність” (это важный шаг обеспечения женских общественных организаций дополнительными рычагами влияния) сегодня бездействует и не имеет конкретных путей реализации его основных положений, как и многие другие законодательные акты в нашем политикуме. Отсюда, как и всегда, мы имеем в Верховной Раде представительство женщин в границах 5%.

На ленинский лозунг „каждая кухарка должна научиться управлять государством” наши родные украинские мужчины почти единогласно отвечают „нет!”, забывая, что лишь гармоничное сочетание в политике двух мировых начал (Инь и Янь) способно продуцировать эффективную политику. Поэтому вынуждена признать, что при всей достаточно короткой кадрово-управленческой лавке запасных, которая наблюдается в нынешней власти, ресурс женских организаций практически полностью игнорируется.

С другой стороны, а готово ли женское движение в целому к более активному вхождению во власть, участию в выработке комплексной программы социального и экономического развития государства, общества, учитывающей вышеназванные гендерные принципы? Уверена, что нет, поскольку в самом женском движении отсутствует консолидация и системность в выработке его приоритетов и целей, путей их реализации. Но и это не последний тормоз гармоничного развития нашей политической системы на основе эффективной гендерной политики. Третьим, на мой взгляд, самым существенным ее тормозом является государство, точнее, явно дискриминационная, недальновидная, сформированная многими поколениями система власти в стране на основе безусловного приоритета в ней мужского начала. Недостатки его доминирования особенно наглядно проявляются ныне, когда Украина находится в наиболее трудном, переходном периоде от одной политической системы к другой.

Мифы и реальность

С ролью „кормчего” в становлении и деятельности всеукраинских женских общественных организаций ни Министерство в делах молодежи, семьи и спорта, ни Национальный Совет женщин Украины не справляются. Потому что отсутствует главное – заинтересованность самого государства в использовании этого ресурса. Отсюда отсутствие государственных программ поддержки женских общественных организаций, системного научного поиска идеологических основ их развития и деятельности.

А ведь за примерами далеко ходить не надо. Наши парламентарии, например, постоянные гости в Европарламенте, который странам Евросоюза в октябре 2007 года порекомендовал только на программы борьбы с насилием над детьми и женщинами, включить в бюджеты по 800 млн. евро. В бюджете же нашего министерства отсутствует даже упоминание о деятельности женских организаций, которые своими силами решают великое множество детских, женских и семейных проблем в государстве. Мы взахлеб рекламируем будущий еврочемпионат по футболу, а где же пропаганда титанических усилий женских организаций или хотя бы обсуждение и привлечение внимания общества к их специфическим проблемам? Где пропаганда их общественной и социальной миссии и их подвижнической работы? Слова о семейных ценностях, культе женщины-матери у нас, к сожалению, больше предназначены для произнесения с высоких трибун, чем для реальной жизни. Большинство женских организаций существует по принципу „по одежке протягивай ножки”, то есть они находятся на самофинансировании. В то же время не секрет, что для пропаганды своей деятельности в СМИ надо иметь достаточные финансовые возможности. Как не крути, а рынок диктует свои условия.

По логике женские организации не должны ничего просить у государства… Они должны требовать! Поскольку, заботясь о женщинах, их полноценном и активном участии в общественной и политической жизни, государство заботится о своем будущем, о будущих поколениях своих граждан, повышении гармоничности и эффективности его внутренней и внешней политики и, в конечном счете, о своей национальной безопасности. Мне, например, обидно и грустно от того, что не наш президент, а Владимир Путин, находясь у руля государства, отметил, что «отсутствие слабого пола в российской дипломатии может стать слабым местом нашей внешней политики». Добавлю, и не только во внешней.

Государство должно понять, что Украина – это не что-то абстрактное и большое, а, в первую очередь, это государство каждого украинца с его ежедневными проблемами и надеждами. Отсутствие системного государственного подхода к женским проблемам, их активного подключения к общественной и политической жизни делает политический процесс в стране негибким, силовым и недальновидным. И, в конечном счете, оборачивается для государства и общества постоянно вспыхивающими бюрократическими революциями, выборами меньшего из зол или выборами без выбора. К сожалению, в таком государстве, как подчернула также российский политик Ирина Хакамада, «женщины-политики у нас появятся реально тогда, когда проблемы власти не будут решаться в бане с водкой, пивом и девочками». С другой стороны, как избавиться от этой не красящей политикум традиции без широкого присутствия в нем женщин?..

И все же, подводя итоги сказанному, хочется подчеркнуть: время, когда мужчины правили миром, постепенно изменяется в сторону роста политической активности женщин. И это общемировая тенденция. В Украине хотя и с большой трудностью, медленно, но караван женского движения все-таки движется вперед. Пусть и с отставанием от требований времени прогрессирует и развивается самостоятельно, без поддержки государства. Пока, к сожалению, количественно. Об этом свидетельствует рост числа всеукраинских женских организаций: В 1991 г. – 5, сейчас около 50. Тенденция налицо. А значит, перспектива каждой конкретной женщины на личную самореализацию увеличивается. Тем более, что женщина может все, что мужчина должен.

Ольга Катан, кандидат политических наук, председатель Всеукраинской общественной организации „Жінки ХХІ століття”