Киевский бизнес сможет заработать на "Евровидении-2017" 20 млн евро – замглавы КГГА
Киевский бизнес в 2017 году сможет заработать около 20 млн евро за две недели проведения в Украине песенного конкурса «Евровидение» благодаря большому потоку туристов.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевского городского совета Алексей Резников.
«Мы ожидаем, что во время «Евровидения» 2017 года Киев посетит примерно 21 тыс. туристов. Для них в центральной части города будет сооружен небольшой поселок «Евровидения», где будут разнообразные развлечения. Могу с уверенностью сказать, что у нас хватает отелей для размещения такого количества посетителей. В целом мы планируем, что бизнес сможет выручить 20 млн евро за две недели. Это наши ожидания, а время покажет», - сказал Резников на форуме в Киеве.
По его словам, киевская власть делает все для повышения инвестиционной привлекательности столицы, которая становится популярной площадкой для проведения международных форумов, тем самым стимулируя бизнес к действию.
«Мы запускаем программу промоции Киева. В декабре состоится представление Киева в Израиле, одновременно ведем переговоры с другими европейскими странами, которые будут делать промоцию Киева и Украины в целом. Потому что Киев становится городом, куда мировые форумы хотят приезжать. Не забывайте, что, кроме «Евровидения-2017», Киев примет в 2017 году финал чемпионата мира по хоккею, а в 2018 году - финал футбольного праздника», - сказал Резников.
Как сообщалось ранее, Киевсовет предусмотрел выделение из городского бюджета 200 млн грн на улучшение инфраструктуры и создание позитивного имиджа Киева к проведению песенного конкурса «Евровидение-2017». За внесение соответствующих изменений в комплексную городскую целевую программу «Столичная культура 2016-2018» во время пленарного заседания Киевсовета проголосовали 89 депутатов. 50 млн грн планируется выделить еще в 2016 году, остальные 150 млн грн – в 2017 году.