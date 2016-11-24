Киевский бизнес сможет заработать на "Евровидении-2017" 20 млн евро – замглавы КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя Киевского городского совета Алексей Резников.

«Мы ожидаем, что во время «Евровидения» 2017 года Киев посетит примерно 21 тыс. туристов. Для них в центральной части города будет сооружен небольшой поселок «Евровидения», где будут разнообразные развлечения. Могу с уверенностью сказать, что у нас хватает отелей для размещения такого количества посетителей. В целом мы планируем, что бизнес сможет выручить 20 млн евро за две недели. Это наши ожидания, а время покажет», - сказал Резников на форуме в Киеве.

По его словам, киевская власть делает все для повышения инвестиционной привлекательности столицы, которая становится популярной площадкой для проведения международных форумов, тем самым стимулируя бизнес к действию.

«Мы запускаем программу промоции Киева. В декабре состоится представление Киева в Израиле, одновременно ведем переговоры с другими европейскими странами, которые будут делать промоцию Киева и Украины в целом. Потому что Киев становится городом, куда мировые форумы хотят приезжать. Не забывайте, что, кроме «Евровидения-2017», Киев примет в 2017 году финал чемпионата мира по хоккею, а в 2018 году - финал футбольного праздника», - сказал Резников.

Как сообщалось ранее, Киевсовет предусмотрел выделение из городского бюджета 200 млн грн на улучшение инфраструктуры и создание позитивного имиджа Киева к проведению песенного конкурса «Евровидение-2017». За внесение соответствующих изменений в комплексную городскую целевую программу «Столичная культура 2016-2018» во время пленарного заседания Киевсовета проголосовали 89 депутатов. 50 млн грн планируется выделить еще в 2016 году, остальные 150 млн грн – в 2017 году.