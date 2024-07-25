На днях министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Украина не станет членом Европейского союза, если не будет решен "волынский вопрос".

В прошлом украинцев и поляков действительно есть очень много всего. Есть и дружба, и сотрудничество, и дружба - такая, как сейчас. И есть, к сожалению, конфликты, соперничество. Даже взаимные войны, взаимные убийства. В этом нет ничего особенного. Такие отношения характерны для любых соседних народов.

Любые соседние народы друг другу могут предъявить огромный список претензий. Видео дня

У нас тоже в прошлом есть очень много страниц, о которых мы можем говорить с большим сожалением и с большими претензиями к нашим польским соседям, представители которых совершали преступления на украинских землях, представители которых выполняли роль оккупанта в частности украинских земель.

Но, слава Богу, в Украине нет политиков (по крайней мере, они не звучат так, как в Польше), которые бы пытались нашим польским соседям навязать наше видение их истории. Более того, никто из украинских политиков не согласовывает сегодняшние отношения между Украиной и Польшей в зависимости от каких-то оценок нашего прошлого. Никто не пытается поставить в зависимость от этого навязанного видения перспективы будущего сотрудничества. Это абсолютно недопустимо. Как по мне, ни один политик не имеет права такое себе позволять.

Ведь это - путь в никуда... Единственная модель, которая дает возможность оставить все позади и двигаться вперед, развивая нормальные отношения, - это модель взаимного прощения.

К сожалению, некоторые польские политики считают, что модель взаимного прощения неприемлема, что должно быть только раскаяние со стороны украинцев.

Ни о каких преступлениях с польской стороны они не готовы говорить. Бесспорно, что такая модель не будет способствовать нормальному налаживанию взаимопонимания. Более того, она является абсолютно спекулятивной и такой, что искажает историю.

Мы, к сожалению, не способны ее изменить, сделать лучше. Но мы способны извлечь из нее какие-то уроки. И мне кажется, что главный урок, который мы можем взять из прошлого Украины и Польши, - это то, что недоразумениями между нашими народами, а тем более, конфликтами между нашими народами, всегда пользовалась Россия.

Я считаю, что политики, если они не являются историками, не должны комментировать события, связанные с прошлым, не должны давать каких-то оценок, связанных с прошлым. Политики, которые пытаются как-то согласовывать взгляды на сегодня и завтра со взглядами на прошлое, к сожалению, сами уже являются скорее выразителями этого прошлого. И не способны отбывать настоящее и будущее.

Попытки со стороны некоторых политиков акцентировать сейчас на конфликтах, имевших место в прошлом, бесспорно, не способствуют нормальному взаимопониманию в настоящем.

Кроме того, такие темы видятся важными только частью польского политикума. И, мне кажется, что на самом деле ситуация в Польше сейчас меняется.

Буквально на прошлой неделе я был в Польше в командировке. Имел много встреч с представителями различных органов власти, депутатами Сейма, депутатами Сената, местного самоуправления. И вот, точка зрения, высказанная господином министром обороны Польши уже точно не является в среде нынешней польской власти доминирующей. И я очень надеюсь, что здоровые силы в польском обществе сдержат ненужные споры вокруг прошлого. А если есть желание подискутировать о прошлом, то надо создать условия для того, чтобы был качественный диалог между нашими историками.

Владимир Вятрович, доктор философии, историк, политик, общественный деятель