Василий Рыбников

Слишком горячая мужская дружба Владимира Путина и Александра Лукашенко на яхте в Сочи вызвала нездоровое возбуждение в сомнительных кругах и даже спровоцировала нервный срыв среди патриотов России, но на самом деле за волосатыми поцелуями величайших лидеров мира стоял трезвый и прагматичный геополитический расчет.

Лукашенко пошел еще дальше и опубликовал в соцсетях свои голые фотки

Вчера в городе Екатеринбурге простой русский полицейский Сергей Боков вылез полуголый в окно и начал стрелять по прохожим из карабина, метко попав девочке в живот и еще куда-то - сотруднику Росгвардии. Как сообщают очевидцы, при этом Боков кричал: «Требую запретить гомосексуализм!» - и возразить ему было, в общем-то, нечего. Ведь как раз в это время по телевизору показывали нашумевшие кадры сочинского саммита величайших вождей современности Владимира Путина и Александра Лукашенко. Мужчины катались на яхте, пили вино в каком-то извращенном будуаре, безуспешно пытаясь погладить друг друга ногами под слишком большим столом, при первой же возможности бросались друг другу на шею, трогали себя за укромные места, целовались в лицо, шептались по углам с двусмысленными улыбками, растлевали порядочного мальчика Николая, наблюдали за брачными играми дельфинов, жестами показывали им, как надо.

В тот же день Лукашенко пошел еще дальше и опубликовал в соцсетях свои голые фотки. На одной из них он с диким лицом и широко расставленными конечностями болтается в полосе прибоя, а Путина нигде не видно: похоже, он как раз поднырнул под Александра Григорьевича то ли спереди, то ли сзади. «Всем озаботившимся», - гласила красноречивая подпись под фотографией.

Россия часто и умело использует гомополитический фактор для поднятия общего уровня мировой нравственности

Стоит ли после этого удивляться, что простой русский полицейский Сергей Боков, в конце концов, не выдержал этого курортного романа, взялся за карабин и пошел стрелять девочек, требуя прекратить этот гомосексуализм?

...На самом деле все в этой ситуации, конечно же, не так просто, как кажется. Не секрет, что Россия часто и умело использует гомополитический фактор для поднятия общего уровня мировой нравственности. Редко какая похвальба среднестатистического Ивана касательно вяличия его страны на международной арене обходится без слова «раком»; в то же время, он не против симметричного ответа, когда это уместно, а партнер достаточно высокопоставлен. Поэтому, например, российские СМИ охотно оперируют задорными заголовками вроде: «Первое интервью Трампа после ухода с поста президента: «Мне нравится Путин, а я нравлюсь ему». Это нормально, модно, всячески приветствуется на «Евровидении» и крепит дух здорового интернационализма в целом.

Если бы Путин не поставил Лукашенко дельфинчиком, это сделали бы солдаты НАТО

Совсем другое дело, когда жертвой непристойных домогательств третьих лиц становится такой лакомый усатый кусочек, как Лукашенко. В частности, после «нервной ситуации» с самолетом «Ryanair» министр транспорта США Пит Буттиджич пообещал беларусскому вождю «особые санкции», и российская пресса немедленно забила тревогу : «Это серьёзный парень, он шутить с Лукашенко не будет, - отметил журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, намекая на сексуальную ориентацию американского министра. Буттиджич является первым открытым гомосексуалистом, который стал членом американского правительства».

Русские люди стали наперебой представлять, какие такие «особые санкции» может ввести в Лукашенко коварный Буттиджич, и волосы у них встали дыбом. Честь Александра Григорьевича надо было срочно спасать, и Владимир Владимирович, недолго думая, решил забрать ее себе. Ведь если бы Путин не поставил Лукашенко дельфинчиком, это сделали бы солдаты НАТО!

«Нет тех высот, которые большевики не брали, возьмем и мы!» - радостно сказал Лукашенко хихикающему Путину перед тем, как все случилось. Тогда он даже не предполагал, какие его в этот раз ждут высоты, но кто бы стал его спрашивать?..

Василий Рыбников

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