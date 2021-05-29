В сети показали кадры с морской прогулки президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи.
Запись опубликовали на YouTube-канале БелТА
Прогулка была неофициальной частью их переговоров.
На ней присутствовал и сын Лукашенко Николай.
Сообщается, что Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов «Белавиа».
Пользователи сети активно обсуждают их прогулку:
«Поехали обмывать транш», «Коля хоть на юге побывает, море посмотрит», «А че Колян без автомата?», «Это они похмелились, получается» «И не тонут оба», «Пенсионеры развлекаются», «Весь мир от Лукашенко отвернулся, а наш обнимается», «Даже дельфинов пригнали», «Мне одному кажется что выражение у Коленьки глупое?», «Два старых морских волка, и юнга», «Вот так договариваются, о слиянии Беларуси и России», «Доигрался бацька»,
Прогулка Путина и Лукашенко: видео
Встреча Путина и Лукашенко
- Путин встретится с Лукашенко 28 мая после ареста Протасевича
- Переговоры Лукашенко и Путина на фоне скандала: названы время и место
- Путин встретился с Лукашенко и назвал ситуацию вокруг рейса Ryanair "всплеском эмоций" (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram