На неформальной встрече присутствовал и сын Лукашенко Николай.

В сети показали кадры с морской прогулки президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи.

Запись опубликовали на YouTube-канале БелТА

Прогулка была неофициальной частью их переговоров.

На ней присутствовал и сын Лукашенко Николай.

Сообщается, что Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов «Белавиа».

Пользователи сети активно обсуждают их прогулку:

«Поехали обмывать транш», «Коля хоть на юге побывает, море посмотрит», «А че Колян без автомата?», «Это они похмелились, получается» «И не тонут оба», «Пенсионеры развлекаются», «Весь мир от Лукашенко отвернулся, а наш обнимается», «Даже дельфинов пригнали», «Мне одному кажется что выражение у Коленьки глупое?», «Два старых морских волка, и юнга», «Вот так договариваются, о слиянии Беларуси и России», «Доигрался бацька»,

Прогулка Путина и Лукашенко: видео

Встреча Путина и Лукашенко

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Автор: Катерина Шварц