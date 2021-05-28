Лукашекно заявил, что привез "некоторые документы", чтобы объяснить происходящее главе Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Сочи и назвал реакцию международного сообщества на инцидент с самолетом Ryanair, посаженным 23 мая в Минске, "всплеском эмоций".

Об этом Путин сказал во время совместного пресс-брифинга с Лукашенко.

- Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка, - обратился Путин к Лукашенко.

- Всплеска эмоций, - ответил тот.

- Да, всплеска эмоций, - согласился Путин.

Российский президент также сравнил инцидент со случаем в 2013 году, когда из-за поисков Эдварда Сноудена в Вене посадили и досмотрели самолет с президентом Боливии Эво Моралесом. Тогда, по словам Путина, не последовало никакой международной реакции.

Читайте такжеМитинги, СМИ, интернет: Лукашенко ввел новые запреты и ограничения в БеларусиКроме того, Лукашенко сообщил, что привез главе Кремля документы о происходящем из-за посадки самолета.

"Захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали о том, что происходит. ... Идет попытку раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года. ... Просто понятно, что от нас хотят друзья эти западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали, возьмем и мы", - сказал Лукашенко.

"Хорошо", - посмеиваясь, согласился Путин.

Посадка самолета Ryanair в Минске

24-26 мая авиакомпании начали отказываться от полетов в воздушном пространстве Беларуси из-за произошедшего с самолетом Ryanair Афины-Вильнюс.

23 мая борт экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

В Европейском Союзе начали подготовку новых ограничительных мер против власти Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукшашенко санкционные предложения для СНБО.

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Автор: Катерина Комолова