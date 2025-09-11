Москва уже давно использует стратегии отвлечения внимания и отрицания.

Россия продолжает повышать ставки в войне против Украины, атакуя территории ее союзников. В течение трех последних недель российские беспилотники и ракеты наносили удары по объектам, имеющим большое значение для Украины и стран Запада, что позже вылилось в дроновую атаку по Польше.

Как говорится в анализе The New York Times, РФ постепенно пересекла западную "красную черту". Тем не менее Москва продолжает отрицать то, что атака по территории одной из стран-членов НАТО была нанесена намеренно.

Аналитики в разговоре с журналистами заявили, что Россия ведет боевые действия в Украине на пределе своих возможностей в области обычных вооруженных сил. Это ограничивает ее способность к эскалации в реальном военном плане, но удары по западным объектам в Украине или пролеты беспилотников через границу НАТО не исключены.

Некоторые аналитики считают, что западные союзники Украины также пересекли "красные линии", но уже по отношению к Москве. В частности, США Великобритания и Франция предоставили Киеву ракеты дальнего радиуса действия, но сперва строго запретили бить ними по территории РФ. Позже это ограничение было снято, несмотря на возражения Кремля.

В издании напомнили, что РФ уже давно использует стратегии отвлечения внимания и отрицания. Еще в 2014 году российский диктатор Владимир Путин разместил в Крыму военных в масках и форме без знаков различия, заявив, что это не российские солдаты. Это примитивный ход, но он позволил на несколько дней ослабила реакцию Запада.

Более того, в издании обратили внимание, что почти все российские военные операции в других странах за последние полвека начинались с развертывания солдат в гражданской одежде или форме без знаков различия, включая подавления восстания "Пражской весны" в 1968 году в Чехословакии до конфликтов в Афганистане и Чечне.

Советник из администрации президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности заявил журналистам, что даже непризнанная атака РФ может принести ей преимущества в переговорах в рамках стратегии "эскалации для деэскалации" войны. Например, Россия может предложить Польше и ее встревоженным союзникам гарантии против будущих вторжений, представленные как уступка в переговорах по прекращению войны против Украины, а затем потребовать что-либо взамен.

Запуск российских дронов в Польшу был продуман

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск дронов на территорию Польши был продуман Россией. Он подчеркнул, что это точно не случайность.

Зеленский добавил, что есть полный анализ траектории движения дронов. Он также отметил, что Запад до сих пор не предпринял ощутимых шагов в ответ России.

