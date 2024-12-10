По словам экспертов, свержение режима сирийского диктатора угрожает военным базам РФ в Сирии.

Падение режима сирийского диктатора Башара Асада поставило под сомнение военное присутствие РФ в Сирии. Кроме того, это угрожает способности России распространять свою власть на Ближнем Востоке и за его пределами, пишет Business Insider.

В издании отметили, что РФ была близким союзником Сирии и имеет две военные базы в этой стране, благодаря чему она получила стратегический плацдарм на Ближнем Востоке.

"Это наносит им (россиянам - УНИАН) сильный удар. Сирия была их самым надежным арабским союзником", - отметил старший советник Проекта по противодействию экстремизму Эдмунд Фиттон-Браун.

Видео дня

Сотрудничество между РФ и Сирией

В BI напомнили, что в 2017 году Сирия предоставила РФ в аренду на 49 лет авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе в обмен на военную помощь. Эти базы Россия использовала для своих сил в Средиземноморье и Африке, а также чтобы противодействовать южному флангу НАТО.

"Эти базы являются важнейшими базами за пределами прямой сферы российского влияния", - отметил в интервью Business Insider специалист по вопросам Персидского залива в Институте ближневосточных исследований Королевского колледжа Лондона Андреас Криг.

В свою очередь геополитический стратег из RAND Энн Мари Дейли добавила, что несмотря на свою огромную территорию, РФ "не имеет замечательной географии для проектирования силы".

"У нее нет портов с теплой водой, которые имеют прямой доступ к океанам. И поэтому наличие порта в Средиземном море является невероятно полезным со стратегической точки зрения", - обьяснила она.

Влияние свержения режима на "Вагнер"

Потенциальная потеря влияния в Сирии касается не только государственной власти. Также базы позволяли поддерживать деятельность российского вооруженного формирования "Вагнер".

"Если вы посмотрите на след "Вагнера" в Африке, то увидите, что он стал возможным благодаря тому, что они имеют доступ к Сирии для поддержки этих операций", - отметила Дейли.

В свою очередь в Институте изучения войны подчеркнули, что потеря баз в Сирии "немедленно" прервет ротацию и пополнение запасов "Вагнера".

Известно, что РФ поддерживала режим Асада более десяти лет, а именно присылала помощь во время Арабской весны 2011 года, а также оружие и солдат для подавления восстания в 2015 году. Поэтому российский президент Владимир Путин имел много причин, чтобы "подставить свою шею под удар Асада".

"Поддерживая Асада, Россия позиционирует себя как незаменимого игрока в региональной политике, тем самым увеличивая свои дипломатические рычаги", - отметил профессор международных отношений и ближневосточной политики в британском университете Лафборо Али Билгич.

В свою очередь преподаватель дипломатии и международных отношений, который также работает в Университете Лафборо и специализируется на России, Кристиан Нитоиу считает, что Путин создавал международный статус РФ на идее, что она может играть ключевую роль в разных частях мира.

По его словам, отказ Путина помочь Асаду на этот раз "по сути показывает, что Россия не смогла поддержать одного из своих давних друзей".

"События в Сирии можно рассматривать как своего рода стратегический провал со стороны России, и оптика выглядит очень плохо", - отметил он.

Также Али Билгич отметил, что уменьшение российского влияния в Сирии является большим стратегическим преимуществом для США. По его словам, также есть беспокойство, что новое правительство, которое поддерживает РФ, может дать пространство ИГИЛ, а также создать угрозу для безопасности Израиля.

Последствия для РФ

По словам Дейли, то, что произошло в Сирии, может привести к бессонным ночам в России.

"Я думаю, что некоторые люди в Кремле испугаются, увидев, как быстро российским военным пришлось выводить войска", - подчеркнула она.

Эксперт добавила, что падение режима Асада может стать и мрачным напоминание для чиновников о "необходимости подавления внутреннего сопротивления".

"Любой в Кремле, поскольку он изучал российскую историю, знает, что автократический режим может упасть очень быстро", - подытожила она.

Свержение режима Башара Асада - что известно

Как писал УНИАН, 8 декабря государственное телевидение Сирии сообщило о падении режима сирийского диктатора Башара Асада. В эфире телеканала провозгласили "победу великой сирийской революции и свержение преступного режима Асада".

В свою очередь в Кремле подтвердили, что Асад получил убежище в России. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что РФ готова поддерживать контакты с теми людьми, которые будут у власти в Сирии.

Вас также могут заинтересовать новости: