Путин оказался в тупике, ведь в Украине нет сопоставимых объектов, которые можно уничтожить без адских жертв среди гражданских.

Дроны атаковали сердце российской авиации - базы со стратегическими бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие. Это была одна из самых дерзких операций за время полномасштабной войны, пишет The Washington Post.

Уничтожено десятки самолетов, включая модели А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160 - стратегические бомбардировщики, которые использовались для ночных атак на Украину.

"Эта операция полностью меняет восприятие реальности - как в России, так и во всем мире. Наши враги теперь вынуждены признать, что украинские разведывательные службы способны проникать даже в самые защищенные объекты", - заявил депутат и военный Роман Костенко.

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Аналитики отмечают, что этот удар значительно ослабляет способность России запускать крылатые ракеты по Украине, заставляя Москву смещать ресурсы на защиту своей авиации. Впрочем, как отмечают западные эксперты, у РФ еще остается достаточно самолетов для продолжения ударов.

Бывший министр обороны Алексей Резников напомнил, что Украина когда-то передала России эти бомбардировщики в рамках соглашения о ядерном разоружении.

"1 июня 2025 года Украина начала изымать эти самые самолеты у одного из главных гарантов меморандума", - заявил он, назвав это "формой военно-правовых санкций".

Один из украинских экс-чиновников описал удар как "огромный толчок" для общества и солдат, который укрепляет позиции Киева против любых компромиссов с Москвой:

"Мы менее склонны к компромиссу в ближайшее время. И какая-то форма компромисса, кажется, является единственным способом остановить или приостановить войну".

Тем не менее, добавил он, нападение резко улучшило репутацию СБУ и "заслуживает того, чтобы быть описанным в учебниках по истории".

Российский политолог Владимир Пастухов считает, что Путин оказался в тупике: "В Украине нет сопоставимых объектов, которые можно уничтожить без адских жертв среди гражданских".

Операция "Паутина" - последние новости

Операция "Паутина" - это масштабная спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), реализованная 1 июня 2025 года. В ходе операции были нанесены удары дронами по не менее пяти российских аэродромах в глубоком тылу РФ. Для этого FPV-дроны со взрывчаткой были контрабандно ввезены в Россию, замаскированы в грузовиках и под крышами домов, а затем дистанционно запущены.

Как сообщал УНИАН, операция Службы безопасности Украины "Паутина" вызвала в Кремле гнев и тревогу, поскольку продемонстрировала уязвимость российского "ядерного" воздушного флота.

Поражение боевых самолетов может смутить окружение кремлевского правителя Путина, но не пошатнет военные цели РФ. Собеседники заявили, что операция якобы не повлияет на темпы ракетных ударов по Украине, поскольку для этого надо иметь лишь несколько таких бомбардировщиков.

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