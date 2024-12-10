Диктатор переправил огромную сумму денег контрабандой.

Сирийский диктатор Башар Асад незаконно вывел в Россию 135 миллиардов долларов, сообщил сотрудник разведки свергнутого сирийского режима Халид Бейе турецкому изданию Turkiye Gazetesi.

По словам майора Бейе, Асад контрабандой переправил в Россию 135 миллиардов долларов.

Никаких подробностей перевода крупной суммы денег в Россию разведчик изданию не предоставил.

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Также он рассказал о конфликте между пророссийскими и проиранскими солдатами в армии, лояльной Асаду.

"Первый бой произошел между командующим Алеппо генералом Мухаммедом Сафадли и лояльным России генералом Сухейлом Хасаном. Обмен информацией между военной разведкой и армией прекратился. Поражение, которое началось в день падения Алеппо, привело оппозицию в Дамаск", - сказал Бейе.

Что известно о богатстве сирийского диктатора Башара Асада

После того как 8 декабря 2024 года режим президента Асада пал, повстанцы ворвались во дворцы семьи диктатора. В гараже обнаружили внушительную коллекцию роскошных автомобилей. Кроме того, под дворцом Асада повстанцы нашли секретный тоннель, предназначенный, вероятно, для побега.

Как утверждают СМИ, жена диктатора Асма аль-Асад, несмотря на санкции Европейского Союза, тоже купалась в роскоши.

После падения диктаторского режима в Сирии Асад получил убежище в РФ.

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