Екатерина Гирнык

В Чернигове, Одессе и на Харьковщине есть погибшие и пострадавшие.

Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину дронами, в нескольких областях в результате попаданий произошли разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

По сообщению председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, ночью Чернигов подвергся атаке российских беспилотников типа "Герань 2".

"Есть повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилом секторе. Враг также попал в промышленное предприятие, сейчас подразделения ГСЧС локализуют пожар", - отметил он.

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По данным Чауса, в результате атаки ранены три человека - женщина и двое мужчин. Они с серьезными травмами госпитализированы в больницы.

В то же время начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский уточнил, что пострадали 4 человека - две женщины и двое мужчин. Причем мужчины получили тяжелые ранения.

Он отметил, что повреждены многоэтажка, частные дома, учебное заведение и промышленное предприятие, сгорел частный дом.

В Балаклее Харьковской области также произошли попадания по гражданскому предприятию, сообщил начальник МВА Виталий Карабанов.

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"К сожалению, имеем одного погибшего и одного раненого среди работников предприятия", - добавил он.

В Одессе из-за ночной атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Впоследствии в ГСЧС добавили, что в результате атаки пострадали 4 человека.

"По разным адресам вспыхнули пожары. Самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания", - отмечают спасатели.

Тем временем состоялся новый раунд переговоров

Встреча в Стамбуле длилась чуть больше часа и завершилась без прорыва в вопросе прекращения огня.

Глава российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы была возможность забрать тела погибших военных. В свою очередь Украина требует ввести полное и безусловное прекращение огня на суше, в воздушном пространстве и на море.

В то же время российская сторона подтвердила вероятный новый обмен пленными. По словам Мединского, все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменены по формуле "все на всех", по этой форме обменены будут и молодые солдаты. Он добавил, что крупнейший с начала войны обмен пленными между РФ и Украиной охватит "от 1000 до 1200 человек".

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