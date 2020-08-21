Латвия и Эстония подготовили санкционные списки белорусских чиновников

Санкции будут предусматривать запрет на выдачу виз.

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии заявляют, что подготовили санкционные списки белорусских должностных лиц.

Об этом сообщает сайт МИД Латвии.

"Министерства приветствуют результаты заседания Евросовета, созванного в среду, 19 августа 2020 года, и решают продвинуться вперед в совместных действиях по введению адресных персональных санкций против белорусских должностных лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов на улицах белорусских городов", - говорится в заявлении.

В этой связи сказано, что Латвия и Эстония подготовили списки белорусских должностных лиц.

"Санкции будут предусматривать запрет на выдачу виз. Двусторонние действия по введению санкций на национальном уровне будут иметь место до предстоящего введения санкций Европейского Союза в соответствии с национальными процедурами", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что Латвия и Эстония очень высоко ценят основные принципы демократии, среди которых право граждан выражать свою политическую волю посредством свободных и справедливых выборов относится к наиболее важным и основополагающим. Латвия и Эстония высоко ценят соблюдение политических прав и демократических стандартов во всем мире.

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МИД Латвии и Эстонии выражают глубокую озабоченность президентскими выборами в Беларуси, результат которых не признан белорусским обществом, и призывают к мирному и правовому разрешению нынешнего кризиса в этой стране.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

19 августа лидеры стран - членов Европейского Союза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим. Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

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Автор: Виталий Саенко