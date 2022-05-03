Польша принимает наших беженцев, активно выступает за помощь Украине, предоставляет нам вооружение и одной из первых выступила за жесткие санкции против РФ.

3 мая Польша отмечает День Конституции. В этот день УНИАН предлагает информацию о том, как соседняя страна помогает Украине с начала полносмаштабной войны.

Помощь беженцам

24 февраля, в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Польша заявила о готовности принимать беженцев. С самого начала Польша планировала принять около миллиона украинцев, каждому вынужденному переселенцу страна предоставляла и предоставляет еду, жилье и правовую помощь.

Железнодорожные компании ЕС, среди которых была и Польша, предложили украинским беженцам бесплатный проезд. Вскоре стало известно, что польские работодатели и агентства трудоустройства переформатировали работу в связи с наплывом украинок, которые бегут от войны.

"Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры. Сколько у них денег. Фактически у нас больше нет границы с Польшей, с дружественной Польшей. Потому что мы вместе - на стороне добра. Нам не до границ", - благодарил Польшу за поддержку Зеленский.

Польша разрешила украинцам жить и работать в стране 18 месяцев, также страна создала условия, которые стимулирует местных жителей селить у себя беженцев. Вскоре польский Сейм одобрил закон о помощи украинским беженцам, они получили право пользоваться государственными услугами, здравоохранением, смогут отдавать детей в польские школы.

По состоянию на 11 марта Польша приняла более 1,5 миллиона украинских беженцев, им значительно упростили доступ к рынку труда. Дуда также подписал закон, согласно которому украинцы начали получать единовременную выплату в размере 300 злотых на человека. Уже 19 марта стало известно, что Польша приняла более 2,4 миллиона беженцев из Украины.

К концу марта в Польше начала действовать новая программа для украинцев, беженцы начали получать по 500 злотых на каждого ребенка. 21 апреля стало известно, что украинская и польская сторона обсудили выделение средств на финансовую помощь украинцам. Польша приняла почти 3 миллиона беженцев.

Поддержка со стороны политиков Польши

25 февраля президент Польши Дуда назвал бомбардировки Киева терроризмом.

"Дроны сбрасывают бомбы на жилые дома. Люди умирают. Это очевидный акт террора, направленный на то, чтобы сломить боевой дух, но есть огромная решимость защитить столицу", - писал он в Twitter.

В этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний. Также он заявлял, что ЕС должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро.

Польша инициировала санкции против РФ, которые затем поддержал Запад. По словам Дуды, российские преступления в Украине имеют признаки геноцида, а те, кто развязал войну, должны быть наказаны в международных трибуналах.

"Мы являемся адвокатом Украины в ее попытках стать членом ЕС", - говорил президент Польши.

Посол Польши Цихоцкий оставался в Киеве, чтобы поддерживать украинцев, даже спустя несколько дней после начала бомбежек в столице и области. Президент страны поддерживает Украину на мировом поле. После встречи с ним вице-президент США Камала Харрис рассказала, что Штаты выделят $50 миллиардов на гуманитарную помощь украинцам.

14 марта в Варшаве завершилась встреча премьер-министров "Люблинского треугольника". Украина, Польша и Литва опубликовали совместное заявление. Через несколько дней премьер-министр Польши, предложил ЕС устроить РФ "торговую блокаду".

После стало известно, что Польша, Чехия и Словения подготовили план спасения Украины. Страны составили список из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну.

21 марта стало известно, что в соседней стране захотели конфисковать российское имущество на своей территории. Вскоре также стало известно, что Польша составила список из более 40 российских дипломатов, которых страна хочет выдворить за шпионаж.

23 марта Сейм Польши объявил Путина военным преступником. Помимо этого, там приняли соответствующую резолюцию. Уже на следующий день стана заблокировала счета посольства РФ.

Увы, в НАТО предложение Польши о размещении миротворческих сил в Украине не нашло поддержки. Однако на этом страна не остановилась и продолжила искать варианты для помощи нашему народу. Дуда не реагировал на угрозы и намеки со стороны РФ, где политики старались запугать страны, поддерживающие Украины. 25 марта президент Польши даже ответил на слова россиян ругательной поговоркой.

В начале апреля премьер Польши раскритиковал нерешительность Европы в ужесточении санкций против России. После этого он неоднократно призывал ЕС к более жесткому ответу на агрессию страны-оккупанта. Вскоре Польша вместе с Латвией, Литвой и Эстонией начала подготовку к полной транспортной изоляции России и Беларуси.

После звонков президента Франции Путину премьер Польши раскритиковал Макрона и спросил, пытался бы он договариваться с Гитлером. Вскоре соседняя страна призвала ввести "культурные" санкции против РФ.

8 апреля премьер Польши призвал создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине, чтобы все в Европе о них знали. Не все страны поддержали украинцев так же, как и Польша. Венгрия, к примеру, не сразу "увидела" зверства оккупантов в Буче. Из-за этого польский политик Ярослав Качиньский даже советовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану "посетить окулиста".

12 апреля Украина и Польша подписали меморандум о помощи во время войны. Он будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.

13 апреля Зеленский провел встречу с главами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. "Переговоры были плодотворными. Важно, что президенты посетили Бородянку в Киевской области, где воочию увидели, что натворили оккупанты", - отметил он.

23 апреля Украина и Польша подписали меморандум, в рамках которого они создадут совместное предприятие для "кардинального" увеличения экспорта.

Военная помощь Польши Украине

Польша сразу же предлагала предоставить нам оборонную помощь и выступить логистическим хабом для перемещения летального оружия от ЕС в Украину. Помимо этого, соседняя страна была одной из первых, кто без колебаний высказался о возможности предоставления Украине истребителей.

Помимо этого, добровольцы из Польши быстро отправились в Украину и принялись помогать нам защищаться от оккупантов. Вскоре в Польше заговорили о необходимости введения миротворцев в Украину.

После того как мир узнал о зверствах россиян в Буче, президент Польши заявил, что Украине нужно предоставить "оружие, оружие и еще раз оружие".

23 апреля стало известно, что Польша передала Украине вооружения на сумму в 7 миллиардов злотых. Вскоре премьер-министр Матеуш Моравецкий подтвердил, что его страна передала Украине танки:

"Да, Польша подарила танки Украине, но для безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве".

До этого сообщалось, что Варшава могла бы передать Украине советские Т-72. Взамен Польша должна была получить основные боевые танки Challenger 2.

Варшава также предоставила Украине ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27, дроны производства WB Electronics, ПЗРК "Пиорун" и большое количество боеприпасов. После этого стала известно, что Польша передала еще и более 200 танков Т-72, а также несколько десятков боевых машин пехоты.

Гуманитарная помощь и поддержка активистов

1 марта Польша стала одной из пяти стран, которые первыми начали пропускать украинский транспорт с гуманитарной и военной помощью без международных разрешений. Польша собирала для нас гумманитарную помощь из разных стран. Только в начале марта украинцам направили более 80 тонн товаров первой необходимости.

Помимо этого, польские силовики препятствовали проезду фур в Беларусь и РФ из Польши, которые пытались проехать, несмотря на санкции. Активисты также блокировали фуры в знак поддержки Украины. Очередь из грузовиков растягивалась на 30 километров.

Отказ Польши от российских газа и угля, вопрос энергетики

17 марта стало известно, что Польша с 2023 года откажется от российского газа. Срок действия долгосрочного контракта Польши с Россией на закупку газа заканчивается в декабре 2022 года и новых сделок с РФ не будет, заявлял уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Вскоре правительство Польши объявило о планах "дерусификации" экономики. Страна хочет вдохновить другие страны Европы отойти от зависимости от российского газа, нефти и угля. 29 марта стало известно, что Польша запретит импорт российского угля.

7 апреля Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2" и заявил, что диалог с Россией не имеет смысла. 13 апреля Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу. Через несколько дней Польша ввела эмбарго на закупки российского угля.

26 апреля Варшава ввела санкции против "Газпрома" и российских олигархов. Уже на следующий день Польша сообщила о полной независимости от газа из РФ.

Зеленский также заявил, что обсуждал с польским коллегой Анджеем Дудой выход польских компаний на украинский рынок топлива. Помимо этого стало известно, что уже летом 2022 года Украина может получить доступ к терминалам сжиженного газа Польши и Литвы.

Как еще поляки поддерживают Украину

Сборная Польши по футболу отказалась играть против россиян в матче отбора на ЧМ-2022. Поляки не боялись потерпеть техническое поражение и хотели донести свою позицию до ФИФА.

Польша была готова принять не только украинских беженцев. Также страна приняла животных из киевского зоопарка. Благодаря этому удалось спасти шесть львов, четыре тигра, африканскую дикую собаку и обезьян-капуцинов.

Игрок сборной Польши приобрел машину скорой помощи для украинских детей, так как он не мог смотреть на страдания, которые в нашу страну принесла РФ. Помимо этого, в польских городах неоднократно проходили благотворительные концерты для сбора средств украинцам.

Польские женщины оставляют на вокзалах коляски для маленьких украинцев. Так они помогают матерям, которые спасают своих детей от войны.

Ветеран из Польши, который участвовал в Варшавском восстании против нацистов в 1944 году, записывал для украинцев трогательное обращение. Он призывал нас бороться и назвал народ Украины героическим.

Польша принимает украинских детей, которым необходимо дорогостоящее лечение. После новостей о зверствах рашистов в Буче министр спорта Польши призвал выгнать РФ из всех международных федераций. Поляки поддерживают Украину даже в обычной жизни. Из фешенебельного польского отеля выгоняли пророссийскую пропагандистку, которую агитировала за "русский мир".

Польша принимала и продолжает принимать украинских военных, которым необходимо лечение. "Мы все же готовы принять в случае необходимости не менее 10 тыс. солдат", - заявил не так давно премьер Моравецкий.

В апреле в Гданьске сообщили, что готовы помочь отстроить Мариуполь, а после этого там назвали площадь в честь блокадного города.

На этом поддержка Польши и поляков не заканчивается. Страна продолжает заботиться о наших беженцах, предоставлять нам вооружение и выступает против российской агрессии.

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