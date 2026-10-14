США ограничили работу Starlink в Украине без предупреждения ВСУ, – Флэш

Это не может быть просто совпадением, подчеркнул эксперт.

В ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения в Украине. Об этом заявил советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на данный момент ограничения касаются так называемого "военного пакета". А именно – услуг StarShield, скорость которых была ограничена до не более 100 миль (примерно 161 км) в час.

"Наши силы обороны не получали предупреждения об этом ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией", – подчеркнул Флэш.

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Что этому предшествовало

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о том, что Украина и РФ якобы договорились об энергетическом перемирии. По данным СМИ, Вашингтон также пригрозил Украине прекратить обмен разведданными, если Киев продолжит атаковать российские НПЗ.

На этом фоне президент США публично призвал Зеленского провести выборы в Украине, заявив, что именно украинский лидер якобы не хочет завершать войну. Это заявление о выборах поддержал американский миллиардер Илон Маск. На фоне этого начали появляться слухи о том, что компания миллиардера может ограничить работу Starlink в Украине.

"Флэш", комментируя эту информацию, ранее заявил, что Украина имеет хорошие связи с компанией SpaceX и приносит стабильную прибыль. На этом фоне он выразил уверенность в том, что Starlink в Украине отключать не будут.

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