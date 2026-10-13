РФ ударила баллистикой по Киеву: предупреждения снова не было

Советник президента подтвердил, что Украина не получила разведданных о запуске баллистики.

Российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Об этом сообщили Воздушные силы.

"Около 22:40, 13 октября, враг нанес удар по столице Украины баллистическими ракетами (количество и тип уточняется). Ситуация схожа со вчерашней - информации от партнеров по пускам с территории противника не поступало. Причины устанавливаются", - добавили там.

Обновлено 23:54. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о попадании в многоэтажный жилой дом: пожар охватил квартиры с 1 по 9 этаж. И звестно об одном погибшем и 4 пострадавших.

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"В Деснянском районе Киева ракета попала в 9-этажный дом. На месте пожар", - сообщил мэр Виталий Кличко.

Также в Днепровском районе возник пожар в складском здании. В Дарницком районе - падение обломков на территорию стадиона. Есть возгорание газона.

Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил, что Украина не получила разведданных о запуске баллистических ракет: военные и спецслужбы выясняют обстоятельства.

"Об этом уже говорили, что не было предупреждения от партнеров по тем каналам, по которым обычно поступало. Сегодня то же самое", - добавили там.

Как отметили мониторинговые каналы, информации о запусках/вылетах баллистических ракет, как и вчера, не было.

"Один раз - это случайность. Два раза - совпадение. Три раза - закономерность. Пока что мы на втором этапе. И в случае наступления третьего, "решительные опровержения" со стороны "партнеров" уже не сработают", - написали в паблике Ukraine context.

Разведданные США

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что партнеры не предупредили Украину о баллистической атаке на Киев, произошедшей 12 октября поздно вечером.

Он подчеркнул, что с вечера и по настоящее время россияне атаковали Украину более чем сотней различных средств нападения: реактивными дронами, баражирующими боеприпасами и баллистическими ракетами.

СМИ писали, что США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию по четырем ключевым направлениям. По словам собеседника журналистов, США предоставляют Украине предупреждения о запусках баллистических ракет, данные о целях на территории РФ, спутниковые снимки и военную аналитику.

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