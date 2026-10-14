Дизельное соглашение Путина и Трампа: в ISW раскрыли, как им воспользуется Кремль

Сейчас Кремль изо всех сил пытается успокоить рядовых россиян на фоне возможных перебоев с поставками дизеля.

Кремль пытается успокоить население своей страны после новостей о заключении дизельного соглашения с США и уверяет, что дефицит топлива не затронет простых россиян.

Об говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). В частности, аналитики отметили, что вице-премьер-министр и министр экономики РФ Александр Новак заявил, что экспорт российского дизельного топлива в США не нарушит ситуацию на российском рынке топлива.

Как считают аналитики, такое заявление призвано успокоить рядовых россиян по поводу потенциального будущего дефицита дизельного топлива, который уже был в стране этим летом.

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А после заявления, как отметили аналитики, Новак провел встречу с профильными министрами и представителями нефтяных компаний по ситуации на российском рынке топлива и поручил активизировать меры по обеспечению достаточных поставок топлива в регионы РФ.

В ISW считают, что несмотря на эти превентивные меры, Кремль предоставит приоритет выполнению обязательств перед США, поскольку надеется использовать соглашение о дизельном топливе для продвижения своих интересов в войне против Украины.

Дизельное соглашение Трампа и Путина

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с российским диктатором о поставках дизельного топлива на американский рынок.

Трамп заявил, что РФ в ближайшее время поставит на рынки более 300 тыс. тонн дизеля. Еще 500 тыс. тонн, по его словам, должно поступить в ноябре, а впоследствии - еще миллион тонн.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на договоренность Путина и Трампа и отметил, что Украина поддержала бы ослабление санкций только в обмен на энергетическое перемирие на время холодов.

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