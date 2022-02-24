В ближайшее время на границе с Польшей установят пункты приема беженцев из Украины.

Словакия окажет помощь беженцам из Украины, которые спасаются от военной агрессии России против Украины.

Премьер-министр страны Эдуард Хегер сообщил о помощи беженцам после заседания госсовета безопасности. Также он призвал словаков проявить к ним понимание и сочувствие, пишет idnes.

Кроме того Польша также открывает приемные центры для беженцев из Украины. Германия уже заявила, что поможет Польше.

"Почти наверняка российская агрессия выгонит из страны многих украинцев. Согласно международному праву, спасающиеся от войны заслуживают помощи. Словакия будет ответственно соблюдать принципы солидарности и гуманизма", - сказал Хегер.

В заявлении МВД страны говорится, что лицам, не имеющим действующего проездного документа, будет разрешен въезд в Словакию из Украины после индивидуальной оценки. Министр внутренних дел Роман Микулец добавил, что Братислава готова открыть дополнительные пункты регистрации на границе с Украиной в связи с возможной миграционной волной. Словакия также направит к границе с Украиной 1500 военнослужащих для помощи с беженцами.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил, что посол Словакии, его заместитель останутся работать в Украине. По его словам, эвакуация словаков из Украины невозможна.

Кроме того, в ближайшее время на границе с Польшей установят пункты приема беженцев из Украины. Сначала их будет 8, и они будут обеспечивать людей едой и медпомощью и предоставлять информацию. Министерство обороны Польши также заявило, что повысило уровень готовности в некоторых армейских подразделениях.

Германия предлагает помощь Польше, чтобы справиться с ожидаемой волной беженцев. По оценкам немецких СМИ, в Евросоюз может приехать от 200 тыс. до миллиона украинцев.

"Мы предложим массовую поддержку пострадавшим государствам, особенно нашему польскому соседу, в случае большого наплыва беженцев", — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер. Берлин также готовится к прибытию беженцев.

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