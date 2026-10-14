Цены на медь подскочили до максимума за три недели: сколько сейчас стоит металл

Отмечается, что забастовка на руднике может сильно ударить по поставкам.

Цена на медь в среду, 14 октября, выросла до отметки 14 700 долларов за тонну. Этому способствовали угроза предстоящей забастовки работников крупнейшего в мире медного рудника и сдержанная оценка представителя Федеральной резервной системы США необходимость более чем одного дополнительного повышения ставки в этом году.

Издание Bloomberg пишет, что профсоюзы, представляющие около четверти непосредственных сотрудников рудника "Эскондида" компании BHP Group в Чили, заявили, что забастовка начнется в среду в 8:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени) после того, как переговоры о заработной плате не привели к достижению соглашения. Любая остановка производства усугубит и без того нестабильную ситуацию с поставками меди из Чили в этом году.

В прошлом месяце цена на медь достигла рекордного уровня – почти 14 900 долларов – и с тех пор колеблется недалеко от этого уровня на фоне неопределенности в отношении политики ФРС и последствий войны на Ближнем Востоке. Данные по потребительским ценам в США могут определить следующий шаг ФРС.

Видео дня

В преддверии публикации данных по инфляции президент Нью-Йоркского отделения ФРС Джон Уильямс заявил, что по-прежнему считает целесообразным ещё одно повышение процентной ставки в этом году и не полагает, что в 2027 году потребуется ещё одно. Повышение ставок может стать препятствием для роста цен на металлы, поскольку приводит к охлаждению экономики и росту затрат.

Цена на медь в Лондоне выросла на 0,8% - до 14 695 долларов за тонну – максимального уровня с 23 сентября. Позже цена снизилась до 14 666 долларов. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 14,67 доллара.

При этом в Украине, по данным Metal monitor, 14 октября, медь принимают в среднем по 478,72 гривни за килограмм, а на бирже цена установлена на уровне 666,98 грн.

Цены на металлы - последние новости

13 октября цены на медь и алюминий снизились. Опасения инвесторов по поводу чрезмерных расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта усилили неопределенность в отношении перспектив спроса на эти металлы.

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