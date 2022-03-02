По словам политика, эти средства необходимы для восстановления уничтоженной инфраструктуры в ближайшие годы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский Союз должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро.

Об этом сообщает издание PAP.

"Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 млрд евро, профинансированные Европейским Союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтоженная инфраструктура, уничтоженные школы, больницы, разбомбленные жилища могли быть отстроены", - цитирует издание польского премьера.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

В частности, "за" проголосовало 637 депутатов ЕП, "против" - 13 евродепутатов, "воздержались" - 26.

Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества.

В документе также осуждается российская агрессия против Украины.

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