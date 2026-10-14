Ющенко напомнил Трампу о Будапештском меморандуме и призвал не финансировать войну РФ

Третий президент Украины призвал главу Белого дома не забывать о Будапештском меморандуме, согласно которому США обязались выступать защитником Украины.

Третий президент Украины Виктор Ющенко написал президенту США Дональду Трампу и предупредил, что торговля с агрессором во время его войны против Украины лишь будет подпитывать российскую военную машину. Об этом говорится в сообщении Ющенко в социальной сети Facebook.

В частности, Ющенко просит Трампа обратить внимание на то, как украинские города днём и ночью сотрясаются от российских баллистических ракет и тяжёлых авиабомб, поскольку россияне наносят удары не по военным объектам, а целенаправленно уничтожают мирных людей, пытаясь "выжечь нашу свободу".

"Свежий пример: стоило Вам только заговорить о возможности каких-то "уступок" или договоренностей с Путиным, как Кремль сразу же "поблагодарил" за это очередными кровавыми ударами по нашим семьям", – подчеркнул Ющенко.

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Он заявил, что речь идет не о "конфликте где-то далеко", а о невыносимой, острой боли миллионов семей, которые ежедневно проходят через настоящее адское горнило этой войны.

"И на этом фоне выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине "остановиться", наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда даётся зелёный свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома. Торговать с агрессором во время такой бойни – значит подпитывать его военную машину", – констатирует Ющенко.

В этой связи третий президент Украины советует Трампу вспомнить события более чем тридцатилетней давности, когда распадался Советский Союз. Тогда Украина обладала третьим по величине ядерным потенциалом в мире, но добровольно отказалась от этого оружия ради мира на планете, поверив словам и подписям великих держав.

Ющенко добавил, что в 1994 году Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами подписали Будапештский меморандум, предоставив Украине официальные гарантии безопасности, суверенитета и неприкосновенности наших границ.

"Америка взяла на себя моральное и юридическое обязательство быть нашим щитом и защитником. Разве можно сегодня, когда на нас напал подлый враг, забыть о подписи Великой Америки под этим документом?!", – заявил Ющенко.

При этом он выразил убеждение, что украинцев невозможно запугать ракетами и невозможно заставить сдаться, потому что "в наших жилах течет кровь свободных людей". "С тиранами не договариваются – их останавливают!", – подытожил Ющенко.

Соглашение Трампа с Россией

Как сообщал УНИАН, 9 октября Трамп заявил , что договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что такие подарки Путину не поспособствуют миру, ведь разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать.

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