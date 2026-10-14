Ожидается, что этот суд продлится до февраля 2027 года.

В Германии сегодня начнется судебный процесс над бывшим украинским военным, которого обвинили в организации тайной операции по подрыву газопроводов "Северный поток".

Подозреваемый, чье имя раскрывается лишь частично – как Сергей К., – обвиняется в руководстве группой украинских агентов (включая водолазов и специалиста по взрывным работам) с целью осуществления одной из крупнейших диверсий на объектах инфраструктуры в современной истории, пишет Reuters.

Издание отметило, что этот судебный процесс станет первой возможностью публично представить доказательства, собранные в ходе длительного расследования.

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"Само расследование создало неудобную ситуацию для правительства Германии как в дипломатическом, так и в политическом плане, поскольку Берлин продолжает твердо поддерживать Украину, несмотря на то, что следствие указывает на причастность Киева к этому преступлению", - написало издание.

Отмечается, что по версии обвинения, Сергей К., арестованный в 2025 году в Италии, совместно с другими военными планировал тайную операцию по поручению неустановленных государственных структур Украины.

Однако, Сергей К. отрицает свою причастность к взрывам, повредившим проложенный по дну Балтийского моря газопровод протяженностью 1200 км.

Украина также отрицает причастность к инциденту; этот вопрос является чувствительным моментом в отношениях с Германией – крупнейшим поставщиком военной помощи Украине. При этом в Кремле уже заявили, что ожидают "справедливого вердикта", который раскроет имена исполнителей и заказчиков операции.

Мздание отметило, что на данный момент Сергей К. является единственным подсудимым, однако хорватские власти арестовали еще одного мужчину – Владимира З., который, по мнению следствия, входил в группу водолазов, участвовавших в операции.

Что изменит судебный процесс

Судебный процесс, который продлится до февраля 2027 года, может иметь и внутриполитические последствия. Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), уже более года лидирующая в опросах общественного мнения, выступает за прекращение военной помощи Украине и восстановление энергетических связей с Москвой.

Подрыв "Северного потока"

Система "Северный поток", проложенная по дну Балтийского моря на глубине от 80 до 110 м и построенная российским газовым концерном "Газпром" для поставок в Германию до 110 млрд кубометров газа, играла ключевую роль в экономических отношениях между двумя странами.

26 сентября 2022 года шведские сейсмологи зафиксировали несколько взрывов с интервалом примерно в 17 часов. В результате разрыва трех из четырех стальных трубопроводов, имеющих бетонное покрытие, в атмосферу были выброшены огромные объемы метана.

В первые месяцы после диверсии на газопроводе власти Евросоюза возлагали ответственность на РФ, которая отрицала свою причастность.

Подрыв газопровода: что говорит следствие

По версии следствия, примерно за три недели до диверсии Сергей К. прибыл в Германию через Польшу, используя поддельный украинский паспорт. Сообщается, что он и его группа использовали парусную яхту, арендованную в немецком городе Росток, чтобы добраться до района недалеко от датского острова Борнхольм, где они установили на морском дне специальные взрывные устройства военного образца, оснащенные таймерами.

Ранее Der Spiegel и телеканал ZDF сообщали, что на борту арендованной яхты, вышедшей из Ростока 6 сентября и вернувшейся 23 сентября 2022 года, находились пятеро мужчин и одна женщина.

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