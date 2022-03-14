В налоговой администрации Люблина сообщили, что грузовики везут товары не из Польши.

Правоохранители в Польше разблокировали проезд для фур на польско-белорусской границе. На пункте пропуска Козловичи-Кукурики активисты пытались заблокировать грузовики, которые направлялись в Беларусь и Российскую Федерацию.

Об этом сообщила участница акции протеста Наталья Панченко в Facebook.

"Полиция оцепила протестующих и пропустила фуры через польско-белорусскую границу", - говорится в сообщении.

При этом она обнародовала ролик, на котором видно, что правоохранители оцепили группу активистов и пытаются оттеснить их с дороги. После того как дорогу освободили, фуры поехали на пограничный переход.

Стоит отметить, что активисты вышли на протесты еще 12 марта. Участники акции требовали расширить санкции и включить в список ограничений дорожный транзит товаров. За три дня протестов очередь из фур растянулась на 30 километров.

В свою очередь в налоговой администрации Люблина сообщили, что грузовики везут товары не из Польши, а из других стран ЕС, и эти товары не попали под санкции Европейского союза.

Как ранее сообщал УНИАН, различные государства начали вводить санкции против Российской Федерации с момента ее вторжения в Украину. Оказалось, что не все ограничения соблюдаются. Польский водитель показал, как через польско-белорусскую границу проезжают фуры с продукцией из Германии в РФ.

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