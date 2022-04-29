Отметим, польское правительство поддерживает Украину с первых дней войны.

Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Ссылаясь на сообщение премьера Матеуша Моравецкого относительно военной помощи украинской стороне, она уже превысила 7 миллиардов злотых (1,5 млрд евро)", - подчеркнул заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.

Отмечается, что Польша предоставила Украине достаточное количество танков для формирования двух танковых бригад - это более 200 единиц Т-72.

Эти поставки не включают военную помощь на 1,6 млрд долларов, в которые вошли самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные установки "Град".

Варшава до этого также предоставила ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27, дроны производства WB Electronics, ПЗРК "Пиорун" и большое количество боеприпасов.

Издание отмечает, что на вооружении в Польше насчитывалось почти 400 танков Т-72. В 2019 году часть из них была модернизирована, однако Украине передаются те машины, которые не успели пройти доработку.

Отметим, танки Т-72 Украине также передала Чехия и Словения.

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