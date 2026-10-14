В Киеве изменили движение общественного транспорта из-за атаки РФ: перечень маршрутов

В Киеве после ночной российской атаки 14 октября временно приостановили движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах. Также задерживаются трамваи, а часть троллейбусов и автобусов направили по измененным маршрутам. Об этом сообщили в "Киевпастрансе".
В Дарницком и Печерском районах движение электротранспорта временно приостановлено. Для перевозки пассажиров организованы автобусы по маршрутам № 8-Т и № 38-ТР.
Также задерживаются трамваи № 1, 3, 15 и 18 на улице Старовокзальной. На время задержек пассажиров перевозит автобус № 3Т.
Какие троллейбусы изменили маршруты
Временные изменения касаются троллейбусов № 1, 4, 5, 7, 8, 9к, 12, 17, 37, 40, 42, 43, 50 и 50к.
В частности:
- № 4, 5, 7, 8, 17 – курсируют до Повитрофлотского путепровода;
- № 37, 50, 50к – следуют от улицы Милославской до остановки "Куреневка";
- № 1, 12, 42, 43 – курсируют до Демиевской площади;
- № 9к, 40 – следуют от улицы Кадетский Гай до Повитрофлотского путепровода.
Как изменилось движение автобусов
Изменения также коснулись автобусов № 33 и 81.
- Автобус № 33 курсирует без заездов на Лесной проспект.
- Автобус № 81 следует без остановки на улице Космонавта Поповича.
Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок и следить за обновлениями о работе общественного транспорта столицы.
Атака на Киев – последние новости
Как сообщал УНИАН, Россия запустила баллистические ракеты по нескольким городам Украины. В Киеве и области раздались взрывы, объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что враг нанес удары по нескольким энергообъектам столицы. В результате атаки врага есть один пострадавший в Дарницком районе столицы. Медики госпитализировали его. Кроме того, в Голосеевском районе погиб один человек. Атака баллистическими ракетами на столицу продолжается.