В Киеве изменили движение общественного транспорта из-за атаки РФ: перечень маршрутов

После ночной атаки РФ в столице приостановили движение электротранспорта в двух районах, а ряд троллейбусов и автобусов направили по измененным маршрутам.

В Киеве после ночной российской атаки 14 октября временно приостановили движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах. Также задерживаются трамваи, а часть троллейбусов и автобусов направили по измененным маршрутам. Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

В Дарницком и Печерском районах движение электротранспорта временно приостановлено. Для перевозки пассажиров организованы автобусы по маршрутам № 8-Т и № 38-ТР.

Также задерживаются трамваи № 1, 3, 15 и 18 на улице Старовокзальной. На время задержек пассажиров перевозит автобус № 3Т.

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Какие троллейбусы изменили маршруты

Временные изменения касаются троллейбусов № 1, 4, 5, 7, 8, 9к, 12, 17, 37, 40, 42, 43, 50 и 50к.

В частности:

№ 4, 5, 7, 8, 17 – курсируют до Повитрофлотского путепровода;

№ 37, 50, 50к – следуют от улицы Милославской до остановки "Куреневка";

№ 1, 12, 42, 43 – курсируют до Демиевской площади;

№ 9к, 40 – следуют от улицы Кадетский Гай до Повитрофлотского путепровода.

Как изменилось движение автобусов

Изменения также коснулись автобусов № 33 и 81.

Автобус № 33 курсирует без заездов на Лесной проспект.

Автобус № 81 следует без остановки на улице Космонавта Поповича.

Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок и следить за обновлениями о работе общественного транспорта столицы.

Атака на Киев – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия запустила баллистические ракеты по нескольким городам Украины. В Киеве и области раздались взрывы, объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что враг нанес удары по нескольким энергообъектам столицы. В результате атаки врага есть один пострадавший в Дарницком районе столицы. Медики госпитализировали его. Кроме того, в Голосеевском районе погиб один человек. Атака баллистическими ракетами на столицу продолжается.

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