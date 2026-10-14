У Папы Римского диагностировали рак: врачи удалили часть легкого

Хирурги удалили нижнюю долю правого легкого, однако стадия заболевания и дальнейший прогноз пока неизвестны.

У Папы Римского Льва XIV диагностировали аденокарциному легкого после операции по удалению части правого легкого. Хирургическое вмешательство состоялось во вторник, а анализы тканей подтвердили подозрения врачей, возникшие в ходе предыдущих обследований, передает Reuters со ссылкой на Ватикан.

71-летнего понтифика госпитализировали в римскую больницу Джемелли для удаления новообразования, обнаруженного во время планового медицинского осмотра.

Ведущий хирург Папы Стефано Маргаритора и его личный врач Луиджи Карбоне сообщили, что операция длилась около 90 минут и прошла успешно, без осложнений.

Видео дня

Для удаления раковой ткани врачи применили видеоассистированную хирургическую технику. Во время операции удалили нижнюю долю правого легкого.

В медицинском бюллетене указано, что у Папы диагностировали аденокарциному легкого – распространенную форму рака.

В то же время пока неизвестно, на какой стадии находится заболевание и распространились ли раковые клетки на лимфатические узлы. Эти данные имеют важное значение для определения прогноза и дальнейшего лечения.

"Хотя у нас есть диагноз, у нас пока нет информации о стадии заболевания. Это критически важно для прогноза и лечения", – пояснил Стивен Лю, эксперт по раку легких из Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

По его словам, если опухоль небольшая и не поразила лимфатические узлы, операции может быть достаточно для лечения. Если же окончательные результаты покажут более значительное распространение рака, прогноз может быть хуже.

Как чувствует себя Папа Римский после операции

По информации Ватикана, после хирургического вмешательства Лев XIV нормально пришел в себя, а впоследствии вернулся в больничную палату, где отдыхал.

Ранее в Ватикане сообщали, что понтифик, вероятно, останется в больнице около недели. Все его публичные мероприятия отменены до 20 октября.

До операции у Папы Римского был насыщенный график. В частности, с 6 по 17 ноября он планировал совершить 11-дневную поездку в Уругвай, Аргентину и Перу. Однако пока неизвестно, состоится ли запланированный тур.

Что известно о Льве XIV

Лев XIV был избран Папой Римским в мае 2025 года. Он родился в 1955 году в Чикаго под именем Роберт Превост и на протяжении десятилетий служил миссионером и епископом в Перу.

В 1985 году, когда он был молодым священником, будущий понтифик заболел брюшным тифом в перуанском городе Чулуканас и попал в больницу.

Папа рассказывал, что тогда боль была настолько сильной, что он просил Бога положить конец его страданиям. Свое выздоровление он воспринял как знак того, что должен продолжать служение.

Лев XIV возглавляет Католическую церковь, насчитывающую около 1,4 миллиарда верующих в мире. Его состояние здоровья имеет большое значение для работы Ватикана, ведь у понтифика нет официального заместителя, который мог бы полностью заменить его во время болезни.

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