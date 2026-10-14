Россияне ударили по Хмельницкому: возникли многочисленные пожары, есть раненые (фото, видео)

Из-за падения обломков загорелась автозаправочная станция в Хмельницком районе.

В ночь на 14 октября российские оккупанты атаковали Хмельницкий с помощью дронов, в результате чего в городе возникли масштабные пожары, есть раненые.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Возникли пожары на территории предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах. Из-за падения обломков загорелась автозаправочная станция в Хмельницком районе. Двое человек получили легкие ранения", – отмечается в сообщении.

Спасатели добавили, что в Хмельницком обломки БПЛА вызвали возгорание в двух частных домовладениях в одном из микрорайонов города.

"Из-за повторных обстрелов спасатели неоднократно были вынуждены покидать места проведения работ", – отметили в ГСЧС.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать пожар на одном из предприятий Хмельницкого района.

Удар по Украине в октябре

В ночь на 14 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Основной целью стал Киев, однако ракетная угроза также возникла для Житомира, Белой Церкви и Полтавы. О взрывах сообщали также в Харькове и Днепре.

На данный момент известно, что в столице в результате атаки погибли 3 человека.

На месте вражеского удара по многоэтажному дому в Деснянском районе пожарные ликвидировали пожар площадью 400 кв. м. Обнаружены тела двух погибших. Также есть погибший в Голосеевском районе.

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