Президиум Сейма Польши подготовил постановление о совершении Россией военных преступлений, преступлений против человечества и нарушения прав человека в Украине.

Сейм Польши решительно осуждает акты геноцида, которые совершает Россия в Украине, а президента Владимира Путина объявили военным преступником.

В Сейме 23 марта приняли соответствующую резолюцию. Ее утвердили путем акламации, то есть без подсчета голосов, а по реакции участников голосования, передает 24 канал со ссылкой на PolskieRadio.

"Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами российской федерации вместе с союзниками, по приказу военных командующих под непосредственным подчинением президента Владимира Путина", – говорится в резолюции.

В Сейме призвали все государства, признающие суверенитет, территориальную целостность и право на самоопределение Украины, всеми средствами поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и Международном уголовном суде. Также они призывали использовать свои полномочия в любых международных организациях, чтобы привлечь к ответственности Путина, членов Совета безопасности России и командующих ВС РФ.

"Общедоступные доказательства этих преступлений доказывают признание Владимира Путина Сеймом Республики Польша и международным сообществом военным преступником", – говорится в резолюции.

Также Сейм Польши обратился в парламенты демократических стран мира и в Европейский парламент с просьбой признать Путина, членов Совбеза и командующих ВС РФ лицами, непосредственно ответственными за эти акты и наложить на них самые широкие санкции. Депутаты выразили непоколебимую солидарность со "свободным украинским народом и демократическим государством Украиной".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал ЕС признать Путина военным преступником: "Я призываю всех европейских парламентариев признать Путина военным преступником".

В качестве примера его преступлений, министр привел авиаудар России по драматическому театру в Мариуполе, где прятались более тысячи женщин и детей.

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