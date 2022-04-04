Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России, таким образом закрыв свои наземные пути для доставки товаров в Россию.
Об этом в своем Telegram сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
"На прошлой неделе мы официально обращались к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", – написал Найем.
По его словам, в случае принятия положительного решения, границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а, значит, автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.
Как сообщал УНИАН, после полномасштабного военного вторжения России в Украину, ЕС закрыл небо для российских самолетов, в том числе грузовых. Впрочем, товары все еще могли доставляться в Россию наземным путем.
В частности, немало фур направлялось в Россию из стран ЕС, главным образом из Германии, через польско-белорусскую границу. В связи с этим 12 марта активисты вышли на польско-болорусскую границу и устроили акцию протеста, заблокировав проезд фурам, которые везли грузы в РФ и Беларусь. Польские правоохранители оттеснили участников акции на пункте пропуска Козловичи-Кукареки. Акция протеста была возобновлена 19 марта.
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