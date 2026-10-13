Россияне за месяц построили новую площадку для запусков реактивных дронов по Украине, - аналитики

Ещё 1 сентября этого года там было пустое поле.

Российская Федерация за месяц построила новый дронопорт "Миллерово" для запусков реактивных дронов "Герань-5" по Украине. Об этом сообщают OSINT-аналитики "Абсолютно надежный источник".

Отмечается, что ещё 1 сентября этого года там было пустое поле, а на данный момент первая часть объекта близка к завершению:

8 подготовленных мест под пусковые установки;

32 места подготовки БПЛА к запуску.

В зоне 3 на спутниковом снимке от 12 октября видно, что уже идет разгрузка БПЛА.

Видео дня

"Проект форсировали, чтобы расширить масштаб атак после сентябрьских ударов по Киеву (почерк строительства очень похож на "Цимбулов"). Выводов не будет. Обычными дронами-камикадзе такие объекты эффективно не выбить. Поэтому очень надеюсь, что обещанная баллистика наконец-то начнет летать в реальности, а не только в постах", - добавили они.

Российские реактивные беспилотники

Ранее военный эксперт Иван Киричевский предупреждал, что Россия может создать ударные реактивные беспилотники со скоростью полёта на уровне 800 километров в час, о чём свидетельствуют некоторые данные о проектах Ту-300 "Коршун" и "Гром".

Говоря о том, что Россия работает над созданием нового поколения таких реактивных дронов-камикадзе, он отметил, что подробностей об этом пока нет. Поэтому пока можно исходить лишь из предположений о том, что это могут быть реактивные БПЛА со скоростью 800 км/ч.

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