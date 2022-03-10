Средства планируется выделить из программы продовольственной помощи.

США выделят 50 миллиардов долларов на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет Укринформ.

"Мы передаем дополнительные 50 млрд долларов, чтобы помочь в реализации гуманитарной помощи", - заявила Харрис.

По ее словам, средства планируется выделить из программы продовольственной помощи.

Харрис добавила, что весь цивилизованный мир чувствует ярость, когда видит, что происходит в Украине с детьми, матерями, отцами, бабушками и дедушками – людьми, которые убегая, оставляют все, что они имели.

"Мы поддерживаем украинцев, которые продемонстрировали огромную отвагу", - отметила она.

Вице-президент США обратила внимание на немыслимые преступления, которые совершает Россия. В частности, речь идет об обстрелах роддома и детской больницы в Мариуполе.

"Очевидно, что вместе, солидарно мы сделаем все, чтобы обеспечить все гуманитарные потребности, а также безопасность Украины и украинского народа", - подчеркнула Харрис.

Как сообщал УНИАН, Палата представителей США 9 марта поздно вечером одобрила выделение Украине помощи в размере 13,6 миллиарда долларов. Спикер Палаты Нэнси Пелоси отметила, что эти средства, вероятно, будут лишь "верхушкой".

Помощь Украине предназначена для поддержания Вооруженных сил в борьбе с российскими войсками и гуманитарной помощи гражданам, в том числе около 1,5 млн беженцев.

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