Сейм Польши / REUTERS
Польский Сейм одобрил закон о помощи украинским беженцам.
Согласно ему, после подтверждения личности беженцы смогут получить налоговый номер, а их пребывание в Польше может занять 18 месяцев с продлением на аналогичный срок.
Также беженцы будут иметь право пользоваться государственными услугами, включая польское здравоохранение, а также отдавать детей в польские школы.
Поляки, которые принимают семьи из Украины, получат от местных властей поддержку – 40 злотых (280 гривень) в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых (8300 гривень) в месяц.