Беженцы получат право пользоваться государственными услугами, здравоохранением, смогут отдавать детей в польские школы.

Польский Сейм одобрил закон о помощи украинским беженцам.

Согласно ему, после подтверждения личности беженцы смогут получить налоговый номер, а их пребывание в Польше может занять 18 месяцев с продлением на аналогичный срок.

Также беженцы будут иметь право пользоваться государственными услугами, включая польское здравоохранение, а также отдавать детей в польские школы.

Поляки, которые принимают семьи из Украины, получат от местных властей поддержку – 40 злотых (280 гривень) в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых (8300 гривень) в месяц.

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