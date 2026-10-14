Россия атаковала все три ТЭЦ Киева: Корецкий раскрыл подробности ночной атаки

Специалисты уже приступили к первоочередным восстановительным работам на подвергшихся нападению объектах.

В ночь на 14 октября Россия атаковала все три ТЭЦ Киева и критически важные объекты в Киевской области, которые обеспечивают электроснабжение столицы и центральных регионов. Также под удар попали энергообъекты в Харьковской области, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

"Целью российской баллистики были объекты энергосистемы в Киеве, Харькове и области. В столице были атакованы все три городские ТЭЦ. Также враг наносил удары по критически важным объектам в Киевской области, которые обеспечивают энергоснабжение столицы и центральных регионов", – говорится в сообщении.

По словам премьера, в пяти областях были атакованы железнодорожные объекты, благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал. Продолжаются восстановительные работы.

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"Энергетики и спасатели с самого утра работают на местах ночной атаки. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов. Специалисты уже приступили к первоочередным восстановительным работам на подвергшихся атаке объектах", – добавил Корецкий.

Российская атака 14 октября – последние новости

Россияне всю ночь атаковали Киев баллистическими ракетами. На данный момент известно, что в результате удара в городе погибли три человека, имеются пожары и разрушения. Также вражеским ударам подверглись Харьков и 18 населенных пунктов Харьковской области. Там в результате обстрелов пострадали 9 человек, в том числе ребенок.

По данным Воздушных Сил, во время атаки было зафиксировано 167 средств воздушного нападения – 39 ракет и 128 БПЛА различных типов. Противовоздушная оборона сбила/подавила 119 целей, из них 4 баллистические ракеты.

Также в ночь на 14 октября Россия массированно атаковала железнодорожные объекты в различных областях Украины. В результате обстрелов фиксируются многочасовые задержки поездов.

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