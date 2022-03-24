Альянс не будет отправлять миротворческие войска в Украину.

В Организации Североатлантического договора предложение Польши о размещении миротворческих сил в Украине не нашло поддержки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал на брифинге по завершению чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса.

В частности, его спросили, предлагала ли сегодня на саммите Польша обсудить отправку миротворческой миссии в Украину.

"Мы обсуждали всесторонние вопросы...Мы должны оставаться едиными и оказывать поддержку Украине, но в то же время у нас есть ответственность обеспечить, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между НАТО и Россией. И именно это является причиной, почему мы четко заявили, что не будем размещать войска на суше в Украине, поскольку единственный способ сделать это - быть готовыми участвовать в полном конфликте с российскими силами", - отметил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что на саммите НАТО предложит ввести в Украину миротворческие силы Альянса.

15 марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также заявил о необходимости введение миротворческой миссии в Украине. В частности, по его мнению, такая миротворческая миссия должна заниматься не только гуманитарными вопросами, но и помогать Украине защищать землю.

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