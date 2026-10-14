Россия нанесла удары по железной дороге в ряде областей: поезда массово задерживаются

Враг наносил удары по локомотивным и вагонным депо, ремонтным предприятиям, вокзалам, станциям и подвижному составу.

В ночь на 14 октября Россия массированно атаковала железнодорожные объекты в различных областях Украины. В результате обстрелов фиксируются многочасовые задержки поездов.

Как сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, враг пытался разрушить всё, "до чего может дотянуться": локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, а также подвижной состав.

Этой ночью, по его словам, массированная волна ударов по железной дороге охватила Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

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"Выбивало энергосистему, наши специалисты тут же восстанавливали её, из-за негабаритных повреждений блокировались ключевые направления – организовывали альтернативные маршруты и обеспечивали проезд. Главное – все были заблаговременно предупреждены, четко эвакуированы и пережили ночь без пострадавших и человеческих жертв. Материальные потери – существенные, уже с утра работаем над восстановлением", – сообщил он.

По данным "Укрзализныци", в настоящее время задерживается большое количество поездов. Больше всего от графика отстает поезд №93/94, Харьков – Хелм, с задержкой почти в 10 часов.

Самые длительные задержки у следующих поездов:

№93/94, Харьков – Хелм, +9:50 часов в пути;

№1/2, Харьков – Рахов, +6:32;

№21/22, Львов – Харьков, +5:56;

№15/16, Черновцы – Харьков, +5:51;

№ 21/22, Харьков – Львов, +5:40;

№127/128, Днепр – Львов, +5:26;

№119/120, Хелм – Днепр, +5:20;

№3/4, Днепр – Ужгород, +5:18;

№705/706, Киев – Перемышль, +5:02.

В целом в списке задержек числятся десятки рейсов, которые в настоящее время курсируют с отклонением от расписания. Наименьшие зафиксированные задержки составляют 30 минут.

"Укрзализныця" – последние новости

С 20 октября "Укрзализныця" планирует отменить сразу два поезда – № 79/80 Днепр–Львов и № 31/32 Запорожье–Перемышль. В компании объяснили это решение ухудшением ситуации с безопасностью, что привело к значительному снижению пассажиропотока.

8 сентября Россия в течение дня трижды атаковала пассажирские поезда "Укрзализныци". В результате ударов были ранены, погибла сотрудница УЗ.

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