Страна намерена вдохновить другие страны Европы отойти от зависимости от российского газа, нефти и угля.

Польша примет меры для "дерусификации" своей экономики, заявил в пятницу премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как он заявил на пресс-конференции, "дерусификация" будет касаться и европейской экономики.

"Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики, потому что сегодня Польша также в авангарде всех тех стран, которые пытаются вдохновить других отойти от зависимости от российского газа, нефти и угля", - сказал Моравецкий.

По словам Моравецкого, Польша будет бороться с зависимостью от России с помощью планов строительства новых газопроводов.

Также в планах - субсидирование фермеров в связи с ростом цен на удобрения, чтобы снизить цены на продукты питания.

Днем ранее уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что срок действия долгосрочного контракта Польши с Россией на закупку газа заканчивается в декабре 2022 года и новых сделок с РФ не будет.

Как сообщал УНИАН, в ЕС готовят план полного отказа от угля, нефти и газа из России до 2030 года и план по сокращению зависимости от поставок газа из РФ на 67% уже к концу 2022 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Германия остается наиболее проблемной страной в вопросе отказа от российских нефти и газа.

8 марта американский президент Джо Байден заявил о введении полного запрета на весь импорт российских нефти и газа в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

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