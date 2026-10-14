22 попадания ракет и дронов: Воздушные силы раскрыли особенность ночной атаки россиян

В целом оккупанты ударили по Украине 39 ракетами, летящими по баллистической траектории.

В ночь на 14 октября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА и 39 ракет различных типов, летящих к цели по баллистической траектории.

Об этом сообщили Воздушные силы. Там отметили, что основными направлениями воздушной атаки были Киев, Киевская и Харьковская области.

"Особенность – одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, большое количество "баллистики" по объектам энергетики", – подчеркнули в Воздушных силах.

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Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 167 средств воздушного нападения – 39 ракет и 128 БПЛА различных типов:

39 противокорабельных ракет "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Циркон"/"Оникс" (районы запуска – Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области РФ);

128 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе 77 реактивных), "Бандероль/Дань-Т", "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" (со сторон: Миллерово, Орел – РФ, временно оккупированные Донецк и Крым).

Отмечается, что воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 целей:

4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Циркон"/"Оникс";

115 вражеских БПЛА различных типов (из них – 59 реактивных), что составляет 90 % от общего количества ударных БПЛА.

"Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в 22 локациях и падение сбитых (обломки) в 8 локациях. Часть вражеских ракет цели не достигла", – уточнили в Воздушных силах.

Атака россиян на Украину 14 октября

Оккупанты всю ночь запускали по Киеву баллистические ракеты. На данный момент известно, что в результате удара в городе погибли три человека, имеются пожары и разрушения.

Также многочисленные пожары возникли в Хмельницком из-за российской атаки с использованием дронов.

Кроме того, вражеским ударам подверглись Харьков и 18 населенных пунктов Харьковской области. Там в результате обстрелов пострадали 9 человек, в том числе ребенок.

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