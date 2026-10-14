Россия уничтожила последний в Украине крупный логистический комплекс 'Эпицентра'

В течение 13 октября российские войска десять раз наносили удары по объекту, в результате чего на его территории возникли пять крупных пожаров.

В Хмельницком в результате российских атак на логистический центр сети "Эпицентр" уничтожено около 85% товаров, которые хранились внутри. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

Там отметили, что в течение 13 октября российские войска атаковали объект десять раз, в результате чего на его территории возникли пять масштабных пожаров: сотрудники не пострадали.

"В конце концов врагу удалось достичь своей цели - огонь уничтожил около 85% товаров, хранившихся внутри. Около трех десятков дронов в небе не давали потушить пожар", - написали они.

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В компании рассказали, что логистический центр в Хмельницком был фактически последним крупным складским комплексом компании, который оставался неповрежденным после уничтожения двух других логистических центров в Киеве и Киевской области.

"Со склада в Хмельницком товары доставлялись в торговые центры сети. Атака нанесла значительный ущерб, в частности из-за уничтожения товаров и нарушения логистических процессов. В то же время самым важным результатом назвали то, что все сотрудники остались живы", - добавили там.

Как реактивные "Шахеды" долетают до западных областей

Ранее советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что Россия изучает возможности нанесения ударов по западным областям Украины реактивными "Шахедами".

По его словам, чтобы преодолеть такое расстояние, "Герани-4" держались на высоте 5–6 километров и поддерживали среднюю скорость 320–380 км/ч.

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