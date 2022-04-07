Он призвал ставить главе РФ очень жесткие условия.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что переговоры с Россией не помогут остановить войну в Украине. Он призвал ужесточать санкции против страны-агрессора.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

По его словам, он не удивлен тем, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, сказав, что никто не вел переговоров с Адольфом Гитлером.

"Диалог с Россией не имеет смысла. Владимиру Путину надо ставить очень жесткие условия. Нужно сказать: "Если вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить". Мы будем решительно поддерживать Украину, мы будем усиливать санкционный режим, потому что если вести диалог, который ничего не дает, это всего лишь игра, чтобы выиграть время для России", - сказал Дуда.

Также он призвал ввести дополнительные санкции против России и ее энергетического сектора.

"Режим санкций должен быть усилен. У меня в этом нет никаких сомнений. Это, конечно, очень сложная задача... Проблема, однако, в том, что для некоторых стран, ну, для них это принципиально", - отметил президент.

По словам Дуды, его страна выступила против создания газопроводов между Россией и Германией, заявив, что это "политические проекты", разработанные в обход Польши и стран Балтии. Он призвал к демонтажу российского газопровода "Северный поток-2".

"Россия шантажирует не только Германию, сейчас Россия шантажирует, по сути, всю Европу", — сказал Дуда.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с жесткой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за переговоры с Путиным.

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