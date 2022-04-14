Президенты посетили Бородянку в Киевской области, где воочию увидели результаты вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии были плодотворными.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Переговоры были плодотворными. Важно, что президенты посетили Бородянку в Киевской области, где воочию увидели, что натворили оккупанты", - отметил президент.

По словам Зеленского, для его коллег это стало еще одним аргументом, чтобы жестче настаивать на реально ощутимых санкциях против РФ.

"Прежде всего нужно нефтяное эмбарго и четкая готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей. Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину", - в очередной раз подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что уже три недели работает группа украинских и международных экспертов, которые анализируют реальное влияние примененных против России санкций и предоставляют предложения по их усилению.

Эксперты подготовили конкретные предложения, которые помогут убрать лазейки, которыми пользуется Россия для обхода санкций, и сделать санкции ощутимыми для Москвы.

Как сообщал УНИАН, президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши 13 апреля по железной дороге прибыли в Киев.