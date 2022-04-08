Также премьер призвал создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине, чтобы все в Европе о них знали.

Польша призвала страны Евросоюза заменитьзаморозку имущества РФ и российских олигархов конфискацией.

Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил в Сейме, передает Onet.pl.

"Политика умиротворения России была политикой трусости. Мы должны отойти от этой политики", - заявил Моравецкий.

Польский премьер высказал уверенность, что Россия использует в Украине "методы советской власти" и что поляки хорошо знают, что это за методы.

"Наша задача – восстановить справедливость. Поэтому Польша призывает создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине… Сегодня самое главное – открыть глаза всем (в совершении РФ преступлений), в том числе и в Европе: Западной и Восточной. Особенно кто в Венгрии. Если кто-то сегодня не замечает российских преступлений в Украине, не называет их по имени, это ошибка, и мы должны как можно быстрее от нее отказаться", - объяснил Моравецкий.

Польский премьер выразил признательность Европейскому парламенту, утвердившему резолюцию, в которой требует полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

"Видимо, впервые я должен поблагодарить Европейский парламент. Они признали то, о чем мы говорили раньше - что существующие санкции не действуют", - пояснил Моравецкий.

Он предлагает дополнить эти санкции конфискацией имущества РФ и активов российских олигархов, которые находящихся в западных банках.

"Давайте сделаем это вместе. Мы должны убеждать в этом не Будапешт. Мы должны убедить Берлин, Брюссель и Лондон сделать это", - отметил Моравецкий.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Эмануэля Макрона за частые разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Макрон, вы сколько раз разговаривали с Путиным, и чего вы достигли? Мы не дискутируем, не договариваемся с преступниками, ведь с преступниками надо бороться… Никто не вел переговоры с Гитлером. А вы бы вели переговоры с Гитлером, со Сталиным с Пол Потом?", – обратился тогда Моравецкий к Макрону.

В свою очередь Макрон назвал такое заявление польского премьера "необоснованным" и "скандальным" и объяснил почему так часто разговаривал с Путиным.

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