Премьер Великобритании рассказал о гарантиях для Украины / Офис Президента Украины

Западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые сделают страну "неприступной" для повторного нападения России. 

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Yahoo News.

По словам Джонсона, необходимо разработать долгосрочное видение места Украины в будущей "архитектуре безопасности" Европы.

Он отметил, что гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО (нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов - ред.). 

"Я надеюсь, что это позволит украинцам предложить сдерживание воспрещением и убедиться, что их территория настолько укреплена, что будет неприступной для дальнейшего нападения со стороны России", - сказал он.

Также союзники будут поддерживать Украину поставками оружия, обучением военнослужащих и обменом разведданными.

По его словам, сейчас Великобритания хочет отправить в Польшу танки, чтобы Варшава смогла передать Украине советские Т-72.

Также он отметил, что на следующей неделе Великобритания вновь откроет посольство в Киеве.

Ранее Джонсон допустил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года. 

Как сообщал УНИАН, Украина хочет получить гарантии безопасности для мирного соглашения с Россией. В офисе президента сообщают, что подписаны должны быть два документа: отдельно - гарантии и договор с РФ.

По предложенной президентом Зеленским формуле, страна-гарант будет отвечать за свою подпись и гарантии для Украины. 