Согласно этой статье, нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов.

Западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые сделают страну "неприступной" для повторного нападения России.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Yahoo News.

По словам Джонсона, необходимо разработать долгосрочное видение места Украины в будущей "архитектуре безопасности" Европы.

Он отметил, что гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО (нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов - ред.).

"Я надеюсь, что это позволит украинцам предложить сдерживание воспрещением и убедиться, что их территория настолько укреплена, что будет неприступной для дальнейшего нападения со стороны России", - сказал он.

Также союзники будут поддерживать Украину поставками оружия, обучением военнослужащих и обменом разведданными.

По его словам, сейчас Великобритания хочет отправить в Польшу танки, чтобы Варшава смогла передать Украине советские Т-72.

Также он отметил, что на следующей неделе Великобритания вновь откроет посольство в Киеве.

Ранее Джонсон допустил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года.

Как сообщал УНИАН, Украина хочет получить гарантии безопасности для мирного соглашения с Россией. В офисе президента сообщают, что подписаны должны быть два документа: отдельно - гарантии и договор с РФ.

По предложенной президентом Зеленским формуле, страна-гарант будет отвечать за свою подпись и гарантии для Украины.