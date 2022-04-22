Западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые сделают страну "неприступной" для повторного нападения России.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Yahoo News.
По словам Джонсона, необходимо разработать долгосрочное видение места Украины в будущей "архитектуре безопасности" Европы.
Он отметил, что гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО (нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов - ред.).
"Я надеюсь, что это позволит украинцам предложить сдерживание воспрещением и убедиться, что их территория настолько укреплена, что будет неприступной для дальнейшего нападения со стороны России", - сказал он.
Также союзники будут поддерживать Украину поставками оружия, обучением военнослужащих и обменом разведданными.
По его словам, сейчас Великобритания хочет отправить в Польшу танки, чтобы Варшава смогла передать Украине советские Т-72.
Также он отметил, что на следующей неделе Великобритания вновь откроет посольство в Киеве.
Ранее Джонсон допустил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года.
Как сообщал УНИАН, Украина хочет получить гарантии безопасности для мирного соглашения с Россией. В офисе президента сообщают, что подписаны должны быть два документа: отдельно - гарантии и договор с РФ.
По предложенной президентом Зеленским формуле, страна-гарант будет отвечать за свою подпись и гарантии для Украины.