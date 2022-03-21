Инициативу проведут через сейм, чтобы она стала законом.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена конфисковать находящееся на ее территории имущество россиян.

Об этом шла речь в его интервью Wprost.

По его словам, правительство Польши обсудит с оппозицией ситуацию в Украине.

Одна из обсуждаемых тем - конфискация российского имущества, которое находится на территории Польши.

Пока, по его словам, в Польше на такие действия есть конституционные ограничения, поэтому инициативу проведут через сейм, чтобы она стала законом.

"У нас нет российских яхт. Но есть немного недвижимости и финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны отобрать. Во всяком случае, наша коалиция решительна за это", - сказал Моравецкий.

Ранее Матеуш Моравецкий предложил Европейскому Союзу на следующем заседании Евросовета рассмотреть вопрос об усилении санкций против России и полностью прекратить торговлю со страной-агрессором на суше и на море.

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