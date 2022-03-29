Польское правительство приняло важное энергетическое решение в отношении РФ.

Правительство Польши приняло законопроект, которым предусмотрено введение эмбарго на импорт угля из России из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя Кабинета министров Петра Мюллера.

"Мы не хотим, чтобы этот импорт был более возможным, хотя мы осознаем, что существует риск, связанный с тем, что Европейский Союз до сих пор не одобрил такие действия", - сказал Мюллер.

По данным агентства, сейчас 20% угля, который используют домохозяйства Польши, поступает из России.

Напомним, РФ ворвалась на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Ряд западных стран, в частности государства Евросоюза и США, ввели против российской стороны новые санкции. В связи с санкциями в разных странах по состоянию на 22 марта было арестовано 78 самолетов авиакомпаний РФ.

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