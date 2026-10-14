РФ массированно ударила баллистикой по Киеву и нескольким городам: есть жертвы и пострадавшие

Россия нанесла ракетные удары по нескольким городам Украины. В Киеве и Киевской области раздались взрывы, в связи с ракетной угрозой объявлена воздушная тревога.

В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Основной целью стал Киев, однако угроза также возникла для Житомира, Белой Церкви и Полтавы. Взрывы раздавались и в Харькове, и в Днепре.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, первые запуски баллистических ракет в направлении столицы Воздушные силы зафиксировали в 04:39. Вскоре в Киеве и Киевской области раздались взрывы.

После сообщения об еще одной высокоскоростной воздушной цели взрывы повторились.

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Местные каналы сообщают, что левый берег Киева частично обесточен после ракетных ударов. Свет пропал в большей части Голосеевского района и Печерске. Также предупреждают о проблемах с водоснабжением в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что враг нанес удары по нескольким энергообъектам столицы.

Также ракеты летели в направлении Житомира, Белой Церкви и Полтавы. Кроме того, о взрывах сообщали в Харькове и Днепре.

В Киевской городской военной администрации призвали жителей не игнорировать опасность и укрыться в бомбоубежищах.

"Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", – сообщили в КГВА.

Обновлено в 06:50. Кличко уточнил, что в результате атаки врага есть один пострадавший в Дарницком районе столицы. Медики его госпитализировали.

Кроме того, в Голосеевском районе погиб один человек. Атака баллистика на столицу продолжается.

Обновлено в 07:16. В ГСЧС сообщили, что в результате ничьей атаки на Киев погибли три человека. Идет ликвидация последствий в трех районах столицы.

В частности, на месте вражеского удара по многоэтажке в Деснянском районе пожарные ликвидировали пожар на площади 400 кв.м. Число пострадавших увеличивается, люди продолжают обращаться за помощью. Обнаружены тела двух погибших людей.

Удалось спасти 16 жителей дома. 21 человек пострадал, из них 1 ребенок. Продолжаются аварийно-спасательные. На месте происшествия работают психологи Главного управления, уже оказавшие помощь 110 людям.

По другому адресу в Днепровском районе в результате повторной атаки возник пожар в недействующем здании.

Возгорание газона на стадионе в Дарницком районе пожарные ликвидировали.

В Шевченковском районе в результате попадания в одноэтажное недействующее здание произошло незначительное возгорание. Пожар оперативно ликвидирован.

Также в Голосеевском районе есть попадание в нежилое здание. К сожалению, один человек погиб, еще один пострадал.

Обновлено в 08:47. Кроме того, вражеские БПЛА ночью атаковали Хмельницкую область. Возникли пожары на территориях предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах, сообщает ГСЧС.

Из-за падения обломков загорелась автозаправочная станция в Хмельницком районе. Два человека получили легкие ранения.

В Хмельницком обломки БПЛА привели к возгоранию в двух частных домовладениях в одном из микрорайонов города. Информация о пострадавших не поступала. Из-за повторных обстрелов спасатели неоднократно были вынуждены покидать места проведения работ.

Также сообщается, что спасатели продолжают ликвидировать пожар на одном из предприятий Хмельницкого района. К тушению привлечены 80 спасателей и 22 единицы техники.

Атаки на Украину – последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 октября Россия впервые не наносила удары по украинским энергетическим объектам после того, как президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии".

Президент Владимир Зеленский заявил, что основной целью российского ракетного удара по Киеву была энергетика, а именно ТЭЦ-4.

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