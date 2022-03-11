По предварительным данным, количество беженцев из Украины почти достигло 2,5 млн, из них в Польшу – более 1,5 млн.

Польский Сейм принял спецзакон, в котором упрощает доступ украинским беженцам к рынку труда. Граждане Украины смогут приступить к работе без необходимости получать разрешения на работу, как того ранее требовало законодательство.

Вместе этого необходимо легализовать свое пребывание в Польше. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства трудоустройства Gremi Personal.

Чтобы получить работу в Польше, каждый украинец, кто пересек границу после 24 февраля, должен легализовать свой быт. Для этого следует:

зарегистрироваться и подтвердить свою личность в местной администрации, где также можно получить PESEL – польский аналог идентификационного кода;

если у гражданина Украины нет подтверждения о въезде в Польшу, его следует получить в одном из рецепционных пунктов, а затем регистрироваться в местной администрации.

Пребывание гражданина Украины считается легальным в течение 18 месяцев. Также он получает доступ к рынку труда наравне с гражданами Польши. Работодатель должен в течение 14 дней уведомить компетентное бюро труда о приеме на работу гражданина Украины через сайт praca.gov.pl.

"Принятие этого устава значительно облегчает доступ граждан Украины к польскому рынку труда. Это означает, что фактически сразу украинцы могут приступить к работе, что является важным для беженцев, которые не имеют сбережений и хотят помочь себе и родственникам, которые остались в Украине. Ежедневно мы получаем более 400 звонков от таких людей. Мы только ждали соответствующих законодательных условий, чтобы начать процесс трудоустройства", – утверждает вице-президент агентства трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлєшинська.

По ее словам, вторым важнейшим элементом закона о помощи гражданам Украины есть доступ украинских детей к польской системы образования, что позволит их матерям спокойно работать. В особо обоснованных случаях воевода может выдать разрешение на ведение детско-воспитательного учреждения для детей граждан Украины. Их содержание будет финансироваться из государственного бюджета Польши.

"Возможно, в ближайшее время украинки, которые имеют соответствующее образование, также смогут найти работу в польских школах и детсадах", – говорит Каролина Шлешинська.

Специальный закон помощи гражданам Украины еще должен принять Сенат Польши. По данным Пограничной службы Украины, по состоянию на 10 марта в Польшу приехало более 1,3 млн. беженцев с Украины. Польские работодатели сейчас переформатируют свои вакансии так, чтобы предложить работу именно женщинам из Украины с учетом, что большинство из них убегает в Польшу с детьми.

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