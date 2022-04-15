Президент Польши также подписал акт о специальных решениях, предусматривающий возможность замораживать активы субъектов и лиц, поддерживающих агрессию России против Украины.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Польша ввела эмбарго на закупки российского угля.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Экономическая война с Россией продолжается. Польша ввела эмбарго на российский уголь. Также акт о специальных решениях, подписанный президентом Польши, предусматривает возможность замораживать активы субъектов и лиц, которые поддерживают агрессию России в отношении Украины", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что Польша и страны Балтии являются локомотивом и примером для других стран ЕС в скорости принятия необходимых решений по противостоянию России на экономическом фронте.

"Отказ от покупки российского газа странами Балтии и заявление о предстоящей отмене закупок нефти и газа Польшей с четкими сроками - это те решения, которые Украина ожидает от Запада", - подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что самое главное в этой ситуации - скорость.

"Все должны действовать как можно быстрее. Потому что за каждый день, который тратится на принятие решений, украинцы платят слишком высокую цену - жизнью наших граждан", - уточнил Ермак.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года в ОП Украины заявили о том, что санкции против России могут включать энергетическое эмбарго.

Вас также могут заинтересовать новости:

S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Экономика России уже обречена, даже без вторжения в Украину - S&P и Fitch