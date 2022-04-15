На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Польша ввела эмбарго на закупки российского угля.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Экономическая война с Россией продолжается. Польша ввела эмбарго на российский уголь. Также акт о специальных решениях, подписанный президентом Польши, предусматривает возможность замораживать активы субъектов и лиц, которые поддерживают агрессию России в отношении Украины", - отметил он.
Ермак подчеркнул, что Польша и страны Балтии являются локомотивом и примером для других стран ЕС в скорости принятия необходимых решений по противостоянию России на экономическом фронте.
"Отказ от покупки российского газа странами Балтии и заявление о предстоящей отмене закупок нефти и газа Польшей с четкими сроками - это те решения, которые Украина ожидает от Запада", - подчеркнул глава ОП.
Он добавил, что самое главное в этой ситуации - скорость.
"Все должны действовать как можно быстрее. Потому что за каждый день, который тратится на принятие решений, украинцы платят слишком высокую цену - жизнью наших граждан", - уточнил Ермак.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- 13 апреля 2022 года в ОП Украины заявили о том, что санкции против России могут включать энергетическое эмбарго.
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