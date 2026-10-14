Флэш объяснил, как реактивные 'Шахеды' долетают до западных областей Украины

Четыре реактивных дрона долетели до Львова, преодолев расстояние в 820 километров, а несколько из них долетели ещё дальше - до Луцка.

Россия изучает возможности нанесения ударов по западным областям Украины с помощью реактивных "Шахедов". Об этом сообщил советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"В течение последних нескольких дней враг запустил несколько десятков реактивных дронов из Крыма через Одессу, вдоль Молдовы, в западную часть Украины. Четыре реактивных дрона долетели до Львова, преодолев расстояние в 820 километров, а несколько из них долетели еще дальше - до Луцка, на расстояние 880 километров", - написал он.

По его словам, чтобы преодолеть такое расстояние, "Герани-4" держались на высоте 5-6 километров и поддерживали среднюю скорость 320-380 км/ч.

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"Таким образом, наш противник изучает возможности атаки западных областей Украины реактивными "Шахедами" с разных направлений. Максимальная дальность полета "Герани-4" оказалась несколько больше, чем ожидалось. Не исключено, что для достижения такого расстояния противник уменьшил боевую часть дрона", - добавил Флэш.

Удары РФ по западным областям Украины

Во вторник, 13 октября, россияне атаковали город Луцк, в результате падения обломков реактивного беспилотника загорелся торгово-развлекательный центр "Адреналин Сити": к счастью, никто из людей не пострадал.

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