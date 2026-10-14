Массированная атака РФ: Игнат ответил, предупредили ли партнеры о запуске баллистики

Россия наносила удары по энергетическим объектам Украины.

Иностранные партнеры сначала не сообщили Украине о том, что Россия запустила баллистические ракеты, однако о трех последующих волнах атак, произошедших сегодня ночью, уже проинформировали. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Многие интересуются, были ли сообщения от партнеров (о баллистической угрозе – ред.). Первое сообщение мы дали около 22:40 о том, что не было сообщений от партнеров о баллистике. Но уже в следующие три волны атак поступали сообщения от партнеров о применении баллистических ракет", – подчеркнул Игнат.

По его словам, особенностью атаки было большое количество ракет, летевших по баллистической траектории. Военный отметил, что произошло четыре попадания, однако не все баллистические ракеты достигли целей, поскольку при применении целого комплекса средств поражения существуют определенные нюансы, касающиеся эффективности.

Видео дня

"Противник использует множество ракет. Применяет С-400, а также "Цирконы"... Конечно, эти ракеты бывают и дороже, и дешевле. Поэтому противник, чтобы нанести такой массированный удар с разных направлений, использует разные типы", – сказал Игнат.

Он добавил, что удары наносились по энергетическим объектам Украины.

Массированная атака РФ – другие новости

Как писал УНИАН, советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что в ночь на 14 октября компания SpaceX без предупреждения ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения по территории Украины. По его словам, в настоящее время ограничения касаются "военного пакета" – услуг StarShield, скорость которых была ограничена до 100 миль (примерно 161 км) в час. Это привело к срыву ряда миссий.

Вас также могут заинтересовать новости: